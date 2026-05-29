Niterói: atividade vai ocorrer entre as ruas Pereira da Silva e Álvares de Azevedo - Divulgação

Niterói: atividade vai ocorrer entre as ruas Pereira da Silva e Álvares de AzevedoDivulgação

Publicado 29/05/2026 17:24

Niterói - Após sensibilizar centenas de pessoas em sua estreia, em 2023, o espetáculo Marcas do Passado volta à cena neste sábado (30) trazendo à reflexão o tema da violência contra as mulheres, reforçando a importância do debate e da conscientização.

A programação começa pela manhã, com uma oficina gratuita de acrobacias aéreas aberta ao público, das 8h às 10h. Já o espetáculo Marcas do Passado será apresentado a partir das 16h30.

As atividades vão acontecer na estrutura do Pendurados Circo, na Praia de Icaraí, entre as ruas Pereira da Silva e Álvares de Azevedo. Com linguagem artística sensível e impactante, o espetáculo utiliza a arte circense e as performances aéreas como ferramentas de expressão, conscientização e transformação social, promovendo reflexões sobre temas urgentes e necessários para a sociedade.

“A violência contra a mulher é uma realidade que precisa ser enfrentada diariamente por toda a sociedade. Através do esporte, da cultura e da arte conseguimos ampliar esse debate, promover conscientização e ocupar os espaços públicos com ações que levam informação, reflexão e acolhimento. Apoiar espetáculos como “Marcas do Passado” é fortalecer iniciativas que dão visibilidade a uma causa tão importante”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

O espetáculo é uma realização do Pendurados Circo, com patrocínio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Cultura, e apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói e da Secretaria da Mulher. Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial do projeto: @penduradoscirco