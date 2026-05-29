Niterói: No repertório, estarão sucessos como "Bim Bom" (João Gilberto), "Mas que nada" (Jorge Ben Jor), "Trilhos Urbanos" (Caetano Veloso) e "O Fundo" (Caetano Velloso e João Donato)Divulgação
Maestro Marvio Ciribelli recebe cantora Isabella Antunes
Show em tributo a Sergio Mendes, Ben Jor, Caetano e Tom acontece no berço da Bossa Nova e do Samba Jazz, Beco das Garrafas
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Ambientalista Axel Grael visita ecofábrica e destaca modelo sustentável replicável
Ex-prefeito de Niterói foi conferir a iniciativa que alia saneamento básico, geração de renda e redução de impactos ambientais em território periférico do Rio
Niterói lança concurso Minha Rua é Hexa
Iniciativa vai vaimobilizar ruas e condomínios para a Copa do Mundo e premiar as melhores decorações, resgatando tradição brasileira de enfeitar ruas durante o maior evento do futebol mundial
Cuidando de Quem Cuida: evento proporciona dia especial para mães com deficiências e atípicas
Evento terá serviços gratuitos, atividades recreativas e ações de acolhimento para mães atípicas e suas famílias
Clin amplia projeto de coleta seletiva em Niterói
Parceria entre a companhia de limpeza e o Mercado Municipal instala estrutura para reciclagem, promove educação ambiental e fortalece a destinação correta de resíduos
Centro Social Urbano na Ilha da Conceição recebe inscrições gratuitas para curso de informática da Casa Smart
Voltada para jovens e adultos a partir de 16 anos, a formação oferece uma oportunidade de qualificação profissional
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