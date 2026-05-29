Niterói: No repertório, estarão sucessos como "Bim Bom" (João Gilberto), "Mas que nada" (Jorge Ben Jor), "Trilhos Urbanos" (Caetano Veloso) e "O Fundo" (Caetano Velloso e João Donato) - Divulgação

Niterói: No repertório, estarão sucessos como "Bim Bom" (João Gilberto), "Mas que nada" (Jorge Ben Jor), "Trilhos Urbanos" (Caetano Veloso) e "O Fundo" (Caetano Velloso e João Donato)Divulgação

Publicado 29/05/2026 05:54

Niterói - Em noite de tributos especiais e sempre merecidos, o maestro e pianista Marvio Ciribelli recebe novamente a cantora Isabella Antunes no Bottle’s Bar, localizado no Beco das Garrafas, no Rio. O show dos niteroienses no Rio acontecerá no próximo domingo, dia 31 de maio, às 21h. Dobradinha de sucesso, o artista e sua convidada irão homenagear os grandes compositores e intérpretes Sergio Mendes, João Donato, Jorge Ben Jor, Caetano Veloso e Tom Jobim. Acompanhando-os, fará também uma participação mais que especial o baterista Luisinho Sobral, nome de peso no cenário musical carioca.

No repertório, estarão sucessos como "Bim Bom" (João Gilberto), "Mas que nada" (Jorge Ben Jor), "Trilhos Urbanos" (Caetano Veloso), "O Fundo" (Caetano Velloso e João Donato), "A Rã" (João Donato) e muitas outras canções que fizeram história no Brasil e até fora do país. A casa fica na Rua Duvivier 37, em Copacabana - local, aliás, de nascimento da Bossa Nova e do Samba Jazz, no final dos anos 1950, com Sergio Mendes como um dos protagonistas do movimento. Reservas e informações podem ser obtidas pelos telefones 2543-2962 (após 18h) e 97077-9585 (WhatsApp).

Marvio Ciribelli coleciona em seu currículo apresentações em importantes eventos internacionais, com os festivais Montreux Jazz Festival (Suíça), Java Jazz (Indonésia), Adelaide Fringe (Austrália) e Jazz Plaza (Cuba), além do badalado e já consagrado Rio das Ostras Jazz & Blues (Brasil). Dono de um selo com 18 álbuns gravados, o maestro já gravou e produziu disco com o grupo holandês Focus. No domingo à noite, também apresentará algumas de suas composições e arranjos.

Já Isabella Antunes, 28 anos, é cantora, compositora e atriz. Lançou em 2025 seu primeiro EP, intitulado "Laços", nas plataformas digitais. É da artista a canção "Anjo", inspirada nas perdas de entes queridos durante a pandemia, entre outros trabalhos autorais no estilo Nova MPB. Antes, em 2018, participou do EP "Área de Refúgio", do cantor e compositor Renato Novaes, compondo e cantando a música "Frente Fria". Desde então, ela contabiliza shows próprios e participações especiais nos principais palcos do eixo Niterói-Rio, como o Theatro Municipal de Niterói.