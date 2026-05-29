Niterói: local vem se consolidando como um espaço de transformação social e tecnológica, promovendo oficinas e cursos - Divulgação

Niterói: local vem se consolidando como um espaço de transformação social e tecnológica, promovendo oficinas e cursosDivulgação

Publicado 29/05/2026 04:53

Niterói - A tecnologia e a inclusão digital ganharam um novo endereço em Niterói. A Casa Smart, do Centro Social Urbano – CSU – da Ilha da Conceição, vai ser inaugurada no dia 15 de junho com cursos ligados à tecnologia. Atualmente, a Casa Smart, vinculada à a Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Firjan e gerida pelo Instituto Teatro Novo —, está com inscrições gratuitas abertas para o curso “Operador de Computador”.

Voltada para jovens e adultos a partir de 16 anos, a formação oferece uma oportunidade de qualificação profissional em uma área cada vez mais valorizada pelo mercado de trabalho. Para participar, é necessário ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental.

O local vem se consolidando como um espaço de transformação social e tecnológica, promovendo oficinas e cursos voltados para áreas de alta demanda e empregabilidade. Além da formação prática e atualizada, os participantes recebem certificado reconhecido pela Firjan, ampliando as possibilidades de inserção profissional.

O curso será oferecido nos turnos da manhã, tarde e noite, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho, presencialmente, na unidade da Casa Smart, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável no momento da inscrição. Os interessados precisam apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, além de preencher a ficha de inscrição. É necessário levar original e cópia dos documentos. As aulas têm início no dia 15 de junho e duração de três meses. A Casa Smart está localizada no CSU da Ilha da Conceição, na Rua Jornalista Sardo Filho.