Niterói: André Bento, presidente da Neltur, fez um agradecimento e parabenizou todos os Presidentes e representantes das agremiações da cidade - Divulgação

Niterói: André Bento, presidente da Neltur, fez um agradecimento e parabenizou todos os Presidentes e representantes das agremiações da cidadeDivulgação

Publicado 28/05/2026 09:29

Niterói - O sorteio da ordem dos desfiles do Carnaval de Niterói 2027, organizado pela Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) aconteceu na noite desta terça-feira (26), no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Caminho Niemeyer, com as presenças do Presidente da Comissão do Carnaval, Paulo Bagueira, do Presidente da Neltur, André Bento, dos Presidentes das Ligas: UESBCN (União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói) e LESNIT (Liga das Escolas de Samba de Niterói), Marcelo Serpa e Ginho Marinho, respectivamente, e dos membros da Comissão de Carnaval, Breno Freitas e Diogo Cairo. Os sorteios foram dirigidos pelo Coordenador dos desfiles do Carnaval, Alexandre Oliveira.

O Grupo da Série Ouro abre, oficialmente, o Carnaval Niterói 2027, desfilando no dia 29/01/2027, sexta-feira, na Passarela do Samba no Caminho Niemeyer com as seguintes escolas: G.R.E.S Sabiá; 2ª – G.R.E.S. Cacique da São José; 3ª – G.R.E.S. Unidos da Região Oceânica; 4a .GR.E.S. Tá Rindo Por Quê?; 5ª – G.R.E.S. Combinado do Amor; 6ª – G.R.E.S. Unidos do Sacramento; 7ª – G.R.E.S. Garra de Ouro.

O Grupo Especial, que reúne as escolas com o maior brilho e espetáculo, desfila no sábado, (30/01/27), com as agremiações: 1ª – G.R.E.S. Banda Batistão; 2ª – G.R.E.S. Souza Soares; 3ª – G.R.E.S. Império de Charitas; 4ª – G.R.E.S. Império de Araribóia; 5ª – G.R.E.S. Magnólia Brasil; 6ª – G.R.E.S. Experimenta da Ilha da Conceição; 7ª – G.R.E.S. Folia do Viradouro; 8ª – G.R.E.S. Alegria da Zona Norte.

Já as agremiações da Série Prata desfilam no Domingo (31/01) na ordem: 1ª – G.R.E.S. Data Vênia Doutor; 2ª – G.R.E.S. Paraiso da Bonfim; 3ª – G.R.E.S. Acadêmicos da Ponta da Areia; 4ª –G.R.E.S. Bem Amado; 5ª – G.R.E.S. Galo de Ouro; 6ª – G.R.E.S. Balanço do Fonseca; 7ª – G.R.E.S. Mocidade Independente de Icaraí.

Foi anunciado também que as duas Escolas de Samba vencedoras da Série Prata subirão para a Série Ouro, e a agremiação da Série Ouro que tiver menor pontuação, descerá para a Série Prata.

O Presidente da Neltur, André Bento, fez um agradecimento e parabenizou todos os Presidentes e representantes das agremiações de Niterói, que são responsáveis fundamentais nesta construção de um Carnaval cada dia mais belo e profissional. "Quero parabenizar e agradecer pela presença de todos vocês aqui hoje, também pelo belo Carnaval que estamos construindo juntos, estamos no dia 26 de maio de 2026 e já sorteando a ordem dos desfiles do próximo Carnaval, graças a essa união de esforços de todas as Escolas de Samba e do poder público. Nosso Carnaval está evoluindo, cada vez mais profissional e bonito”, afirmou Bento.

Para o Presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Paulo Bagueira, a cidade avança a cada ano no planejamento e organização desta grande festa popular e firmou o compromisso da cidade em solucionar e sanar as eventuais necessidades, não só no processo de planejamento, mas também quanto a questões ligadas aos barracões das Escolas. "Hoje vamos ficar atentos a nossa pauta que é o sorteio da Ordem dos Desfiles das Escolas de Samba. Além das questões ligadas aos barracões, temos que ficar atentos aos prazos deste processo de prestação de contas que é muito importante. Agradeço o resultado de todo nosso trabalho, graças também a vocês. Quero parabenizar todos agradecer e dizer que esta construção é de todos nós, a gente forma um grupo de unidade cuja meta é melhorar cada vez mais nosso Carnaval", destacou Bagueira.

Alexandre Oliveira, Coordenador do Carnaval Niterói 2027, ressaltou o empenho de todas agremiações para a prestação de contas no prazo. “Vencemos todo esse processo de questões de documentações e quero agradecer a todos vocês, pois esse processo é bem detalhado, mas todos realizaram dentro dos prazos”, concluiu Alexandre.

