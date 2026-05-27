Niterói: Valério Araújo faz show cantando Cazuza em evento gratuito na Região Oceânica
A proposta do BBQ Piratininga, que começa às 13h, é um programa para toda a família curtir ao ar livre, saboreando uma boa carne na brasa, com aquela cervejinha bem gelada e trilha sonora por conta de artistas que sabem fazer a praça vibrar. A programação reúne food trucks especializados em churrasco artesanal, petiscos criativos, sobremesas irresistíveis e atrações para todos os gostos e idades. O ambiente conta com espaços para sentar, áreas de convivência e muita sombra natural para garantir o conforto. Tudo em meio a um clima leve, familiar e descontraído, típico dos melhores festivais de rua.
Na sexta-feira, o rock fica por conta dos covers de Cazuza e dos Paralamas do Sucesso, com Os Imortais em apresentações às 18h30 e 20h30. No sábado, a Banda Radial 80 abre o palco, às 14h, com um repertório recheado de sucessos do rock nacional e internacional dos anos 80 e 90, de Legião Urbana a Bon Jovi. Às 19h, quem se apresenta é a Banda W com o melhor do rock nacional. No domingo, Del Rei e os Belinas fazem apresentações às 14h e 16h, com o melhor do pop rock. E, à noite, quem fecha o evento com chave de ouro é a banda Bloody Mary, a partir das 19h, para fazer todo mundo dançar e cantar junto.
Serviço
Local: Praça do Descobrimento (próximo ao Trevo de Piratininga)
Dias: 29, 30 e 31 de maio
Horário: a partir das 13h
Shows:
Sexta-feira (29)
Os Imortais
18h30 – Tributo a Cazuza
20h30 – Tributo ao Paralamas do Sucesso
Sábado (30)
14h - Banda Radial 80
19h – Banda W
Domingo (31)
14h e 16h – Del Rei e os Belinas
19h - Bloody Mary
Entrada gratuita
