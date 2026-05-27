Niterói: Durante a abordagem realizada por equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar, dois suspeitos foram presos e um terceiro homem fugiu ao se jogar no mar - Divulgação

Niterói: Durante a abordagem realizada por equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar, dois suspeitos foram presos e um terceiro homem fugiu ao se jogar no marDivulgação

Publicado 27/05/2026 19:23

Niterói – As câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói auxiliaram a Polícia Militar na recuperação de um carro furtado na noite desta terça-feira (26), na região do Gragoatá. O veículo foi identificado como furtado pelo sistema de Cercamento Eletrônico da Prefeitura do Cisp, que emitiu alerta para as forças de segurança com informações sobre a localização do veículo.

Durante a abordagem realizada por equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar, dois suspeitos foram presos e um terceiro homem fugiu ao se jogar no mar, nas proximidades da Igreja de São Domingos, no Gragoatá. O suspeito foi detido na manhã desta quarta-feira (27) pela Guarda Municipal ao tentar escalar a ilha da Boa Viagem.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, destacou que foi mais uma ação integrada entre a Prefeitura e as forças de segurança do estado. “O trabalho do Cisp é importantíssimo. Além de auxiliar na recuperação de veículos roubados, furtados e clonados, o trabalho impacta também na redução de outros crimes, como roubos de rua e comércios. O Cisp possui um sistema com câmeras de monitoramento e um Cercamento Eletrônico em vias e avenidas monitoradas na cidade. Na última noite, um carro que foi furtado em uma cidade vizinha, ao passar pelas ruas de Niterói, foi detectado pelo nosso cerco eletrônico. As viaturas do 12º Batalhão foram alertadas. Esse veículo foi abordado na orla de Gragoatá onde dois indivíduos foram presos. Um terceiro se lançou ao mar e foi capturado hoje pela manhã por agentes da Guarda Civil Municipal”, afirmou o secretário Gilson Chagas.

O Cisp atua de forma integrada com as forças de segurança e monitora as entradas e saídas da cidade com mais de 750 câmeras de monitoramento funcionando 24 horas por dia. Desde o início do ano, o sistema já ajudou na recuperação de 38 veículos roubados ou furtados em Niterói. Graças ao Cercamento Eletrônico, mais de 790 veículos furtados, roubados, envolvidos em delitos ou investigados já foram recuperados em um trabalho articulado com as forças de segurança. Em maio, foram registrados 53 roubos de rua em toda cidade, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP) – queda de 49% em relação ao mês de abril, quando foram 113 casos na cidade.