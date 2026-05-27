Niterói: Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu com o governador em exercício do Estado do Rio, o desembargador Ricardo Couto de CastroEvelen Gouvêa
Niterói vai assumir administração da Rodoviária Roberto Silveira
Durante encontro o governador, o prefeito Rodrigo Neves e equipes técnicas avançaram na discussão de pautas estratégicas nas áreas de infraestrutura, segurança, saúde e patrimônio
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Licitação milionária de radares do DER-RJ vira alvo do Ministério Público e do TCE-RJ
Denúncia foi feita pelo deputado Vitor Junior
Projeto de saúde niteroiense é finalista em prêmio internacional
Prática envolve 17 conselhos ativos, que vão desde Policlínicas Regionais até Unidades de Saúde da Família
Oficina de música gratuita para mulheres em Niterói
Casa da Música Oficina das Minas abre mais de 200 vagas
Centro EcoCultural Sueli Pontes celebra Semana do Meio Ambiente
Comemoração terá programação gratuita e lançamento inédito da implementação da Norma ISO
Pesquisa AtlasIntel aponta queda no apoio público ao fim da escala 6x1
Nova pesquisa AtlasIntel realizada entre os dias 22 e 25 de maio, evidencia opinião sobre a proposta. Porém, aponta que 56,2% dos brasileiros são favoráveis à mudança
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