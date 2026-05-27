Niterói: as atividades vão reunir mulheres interessadas em explorar a voz, a composição musical e os processos criativos - Divulgação

Niterói: as atividades vão reunir mulheres interessadas em explorar a voz, a composição musical e os processos criativosDivulgação

Publicado 27/05/2026 08:03

Niterói - No próximo sábado, 30 de maio, o projeto Mulheres Feitas de Música realiza duas oficinas gratuitas voltadas exclusivamente para o público feminino, no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, em Niterói. A iniciativa integra um espetáculo protagonizado integralmente por mulheres — do palco aos bastidores — e tem como proposta fortalecer a representatividade feminina na música, promovendo troca de experiências, aprendizado e criação coletiva.



Com 20 vagas disponíveis por oficina, preenchidas por ordem de inscrição, as atividades serão conduzidas pelas artistas niteroienses Aline Peixoto e Belliza Luar, reunindo mulheres interessadas em explorar a voz, a composição musical e os processos criativos, independentemente de experiência prévia.



Pela manhã, das 10h às 12h30, acontece a Oficina de Canto – Existe uma voz verdadeira?, ministrada por Aline Peixoto. O encontro propõe uma vivência prática de autoconhecimento através da voz, incentivando as participantes a cantarem, compartilharem histórias e se conectarem com diferentes possibilidades de expressão vocal.



Já à tarde, das 14h às 16h30, Belliza Luar conduz a Oficina da Canção – Prática de Criação Coletiva, uma imersão em composição musical colaborativa. A atividade aborda referências do cancioneiro brasileiro e estimula a experimentação criativa a partir da relação entre música, poesia, ritmo e escuta. Durante a oficina, as participantes irão construir coletivamente uma canção inédita.



A proposta também incentiva a participação de instrumentistas, percussionistas, cantoras e mulheres ligadas à escrita poética. As participantes podem levar instrumentos como violão, cavaquinho, ukulelê, flauta, pandeiro, ganzá, entre outros. Mulheres sem experiência musical também são bem-vindas.



O projeto Mulheres Feitas de Música é contemplado pela chamada pública SMC 02/2025 – Edital Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB Niterói.



Serviço



Oficinas Gratuitas – Projeto Mulheres Feitas de Música

Data: Sábado, 30 de maio

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca – Niterói



• Oficina de Canto com Aline Peixoto

Horário: 10h às 12h30



• Oficina de Criação Musical com Belliza Luar

Horário: 14h às 16h30



Vagas limitadas: 20 participantes por oficina.





