Niterói: Podcast Aprendiz Musical 25 Anos estreia hoje no Youtube - Divulgação

Niterói: Podcast Aprendiz Musical 25 Anos estreia hoje no YoutubeDivulgação

Publicado 27/05/2026 07:54

Niterói - Entra no ar hoje (27), no canal oficial de Youtube do Aprendiz Musical - https://www.youtube.com/@AprendizMusical - o primeiro de oito episódios inéditos do Podcast Aprendiz Musical 25 Anos – criado para celebrar o aniversário deste que é o maior programa de musicalização nas escolas do Brasil. Uma vez por mês, até o fim do ano, novos episódios serão lançados. O podcast também poderá ser escutado, na versão áudio, em todas as plataformas digitais (Spotify, Deezer, Apple Tunes, etc).

Alunos, gestores, professores, maestros e profissionais importantes para o desenvolvimento do Aprendiz nestas duas décadas e meia são entrevistados em um tom ao mesmo tempo informativo e caloroso. Os convidados irão esmiuçar todos os detalhes sobre o Aprendiz Musical e suas mais variadas vertentes, ao falar sobre suas experiências de inclusão social, desenvolvimento profissional e evolução de suas próprias vidas, a partir de ações do Aprendiz Musical. O podcast tem roteiro e apresentação do jornalista e produtor Leo Rivera.

Nesta primeira edição os convidados são o gestor e ex-secretário de Cultura de Niterói, Marcos Gomes; e o professor do Aprendiz, Rodrigo Belchior – que contam as suas histórias, surgidas desde o inicio da implementação do programa social na cidade, no ano de 2001.

Nos próximos episódios serão entrevistados nomes como o Coordenador do Programa Aprendiz, João Reis; o cantor, compositor e gestor público Marcos Sabino, ex-presidente da Fundação de Arte de Niterói; a atriz e produtora Catarina Dall'Orto; o maestro Evandro Rodriguese; os gestores Luiza Carino e João Carino; e outros nomes fundamentais para o desenvolvimento do Programa Aprendiz. E, é claro, dois alunos que contam suas vivências, demostrando de forma prática os resultados do Aprendiz.

Os objetivos do podcast são os de seguir dando credibilidade e mostrando a trajetória institucional do programa, aproximando o público da prática pedagógica e mostrando resultados concretos e inspiradores – valorizando a música como ferramenta de humanização e transformação social.

O Aprendiz Musical é realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas (SECAE), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

SERVIÇO:

Lançamento do Podcast Aprendiz Musical 25 Anos

Local: Canal Oficial do Youtube – Aprendiz Musical –

https://www.youtube.com/@AprendizMusical

Data: 27 de Maio

Entrevistados (1º episódio): Ex-Secretário de Cultura Marcos Gomes; e o coordenador de sopros e percussão Rodrigo Belchior

Produção: Programa Aprendiz Musical

Roteiro e apresentação: Leo Rivera

Captação e Edição: Equipe Matheus Menezes