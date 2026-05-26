Niterói: Lucas Toledo traz de volta a Niterói o seu espetáculo "Não Pisque" Philot Studio
Através de números inexplicáveis de mágica, executados com a participação ativa da plateia, a apresentação leva o público a uma jornada de reflexão, onde o ilusionismo se torna uma metáfora para as distrações da vida moderna: coisas que parecem importantes à primeira vista, no fundo, são apenas ilusões que nos afastam do que realmente importa.
"Em um mundo onde todos estão constantemente olhando para suas telas, esquecemos de olhar nos olhos uns dos outros", diz Lucas Toledo. O ator e ilusionista, com mais de 18 anos de experiência, já se apresentou em todo o Brasil nos melhores teatros e em diversos programas de TV, como Domingão com Huck, Faustão na Band, Ratinho e Caldeirão com Mion, além de atuações em filmes para as plataformas de streaming Disney Plus e Netflix.
Os ingressos deste final de semana na Cidade Sorriso custam R$ 80 a inteira, mas paga a entrada solidária no valor de R$ 60 quem doar 1kg de alimento não perecível. Meia a R$ 40.
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