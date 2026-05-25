Niterói: As Bodas de Rapunzel será encenada no Theatro Municipal - Luana Muller

Niterói: As Bodas de Rapunzel será encenada no Theatro Municipal Luana Muller

Publicado 25/05/2026 17:49

Niterói - Entre contos de fadas reinventados e crises existenciais inspiradas no teatro moderno, a Artecorpo Teatro e Cia prepara uma verdadeira maratona cênica neste fim de semana em Niterói. A companhia ocupa o Theatro Municipal de Niterói com dois espetáculos de propostas radicalmente distintas — e, justamente por isso, reveladoras da amplitude estética do grupo.



De um lado, “As Bodas de Rapunzel” aposta no humor, na metalinguagem e na revisão crítica dos contos de fadas. Do outro, “Rumo a Damasco ou VAZIO” mergulha o público em uma experiência densa e filosófica inspirada na obra do dramaturgo sueco August Strindberg. Em comum, os dois trabalhos compartilham um interesse evidente: usar o teatro como espaço de confronto entre narrativa, memória e identidade — ainda que por caminhos completamente diferentes.



Em “As Bodas de Rapunzel”, apresentado nos dias 30 e 31 de maio, às 16h, a companhia evita a armadilha da releitura infantil simplificada. A montagem parte da premissa de que Rapunzel, interpretada por Rachel Palmeirim, e o Príncipe, vivido por Ricardo Lyra Jr., sobreviveram ao “felizes para sempre” e agora, duzentos anos depois, decidem recontar a própria história. O conflito ganha força com a entrada da Sra. Gothel, interpretada por Eliana Lugatti, cansada de ser eternamente reduzida à caricatura da vilã clássica. O espetáculo brinca com viagem no tempo, múltiplas versões dos fatos e disputas sobre quem tem o direito de narrar uma história. Há humor, música ao vivo executada por Renato Badeco e ironia suficientes para manter o público atento, mas o texto encontra seus momentos mais interessantes quando desmonta imagens cristalizadas dos contos de fadas e questiona padrões ligados à juventude, heroísmo e beleza idealizada.



Já “Rumo a Damasco ou VAZIO”, em cartaz de 29 a 31 de maio, assume outra ambição: provocar desconforto. Inspirado na primeira parte da trilogia “Rumo a Damasco”, de Strindberg, o espetáculo acompanha O Estranho, personagem interpretado por Sergio Di Paula, um escritor em colapso existencial, dividido entre a fé, a criação artística e a própria incapacidade de encontrar sentido na vida. Ao seu lado surge A Dama, interpretada por Rachel Palmeirim, figura que atravessa seus pensamentos e funciona como reflexo de seus conflitos internos. A encenação rejeita linearidade e conforto narrativo. Em vez disso, constrói uma travessia fragmentada, marcada por crises de fé, solidão e sensação de esvaziamento humano — um tema que, convenhamos, parece dialogar demais com o nosso tempo.



Com direção de Ricardo Lyra Jr., o espetáculo aposta em forte composição visual, atmosferas simbólicas e referências expressionistas. A encenação parece menos interessada em “explicar” o vazio contemporâneo do que em obrigar o espectador a encará-lo. É um risco artístico raro em produções locais que frequentemente preferem o caminho mais seguro da comunicação imediata. Aqui, a companhia escolhe a inquietação.



A temporada de “Rumo a Damasco ou VAZIO” contará ainda com intérprete de Libras em todas as sessões e um debate após a apresentação de sábado, reunindo a psicóloga Dani Lemes e a filósofa Ana Borher para ampliar as reflexões propostas pela montagem.



O espetáculo é uma realização do Governo Federal, do Ministério da Cultura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC RJ), por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).



E como se dois espetáculos no mesmo fim de semana não fossem suficientes, a companhia ainda participa do Projeto Grama na Praça do Largo do Marrão no sábado, às 11h, com o espetáculo “Mentirinha de Verdade”, com Eliana Lugatti, Junior Garcia, Marcelo Alvim e Rachel Palmeirim. Diferentemente das apresentações no teatro municipal, esta sessão será gratuita, ampliando o acesso do público ao repertório do grupo. Sob direção de produção de Cida Palmeirim, a maratona artística evidencia o momento particularmente ativo da Artecorpo Teatro e Cia no circuito cultural de Niterói.



Ficha Técnica Rumo a Damasco ou VAZIO:



Dramaturgia Original: August Strindberg

Adaptação: Eliana Lugatti e Rachel Palmeirim

Direção: Ricardo Lyra Jr.

Elenco: Rachel Palmeirim e Sérgio Di Paula

Cenário: Rachel Palmeirim

Figurinos e adereços: Eliana Lugatti

Iluminação: Ricardo Lyra Jr.

Operação de Luz: Ricardo Lyra Jr.

Operação de som: Renato Badeco

Contrarregragem: Michelle Carvalho

Psicóloga: Dani Lemes

Filósofa: Ana Borher

Intérprete de Libras: Drielle Hipólito

Direção de Produção: Cida Palmeirim

Produção Executiva: Michelle Carvalho, Junior Garcia e Rachel Palmeirim

Divulgação: Séfora Medeiros



Serviço:



Dias: 29 à 31 de Maio de 2026

Horário: 20h (6a feira) e 19h (sábado e domingo)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro - Niterói - RJ

Ingressos: 40,00 / 20,00 (estudante, idoso, menor de 21 anos, PCD, apresentando o flyer na bilheteria)

Informações: 21 97216-3330

FICHA TÉCNICA As Bodas de Rapunzel:



Eliana Lugatti - Atriz, Dramaturga, Figurinista e Cenotécnica

Rachel Palmeirim - Diretora, Atriz e Diretora de Produção

Renato Badeco - Músico e Diretor Musical

Ricardo Lyra Jr. - Ator e Iluminador

Hebert Said - Operador de Luz

Jorge Júlio - Técnico de Montagem



SERVIÇO



Espetáculo: As Bodas de Rapunzel

Grupo: Artecorpo Teatro e Cia

Data: 30 e 31/05

Horário: 16h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro - Niterói

Classificação: Livre

Ingressos: 40,00 / 20,00

Duração: 55 minutos