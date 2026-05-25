Niterói: As Bodas de Rapunzel será encenada no Theatro Municipal Luana Muller
De um lado, “As Bodas de Rapunzel” aposta no humor, na metalinguagem e na revisão crítica dos contos de fadas. Do outro, “Rumo a Damasco ou VAZIO” mergulha o público em uma experiência densa e filosófica inspirada na obra do dramaturgo sueco August Strindberg. Em comum, os dois trabalhos compartilham um interesse evidente: usar o teatro como espaço de confronto entre narrativa, memória e identidade — ainda que por caminhos completamente diferentes.
Em “As Bodas de Rapunzel”, apresentado nos dias 30 e 31 de maio, às 16h, a companhia evita a armadilha da releitura infantil simplificada. A montagem parte da premissa de que Rapunzel, interpretada por Rachel Palmeirim, e o Príncipe, vivido por Ricardo Lyra Jr., sobreviveram ao “felizes para sempre” e agora, duzentos anos depois, decidem recontar a própria história. O conflito ganha força com a entrada da Sra. Gothel, interpretada por Eliana Lugatti, cansada de ser eternamente reduzida à caricatura da vilã clássica. O espetáculo brinca com viagem no tempo, múltiplas versões dos fatos e disputas sobre quem tem o direito de narrar uma história. Há humor, música ao vivo executada por Renato Badeco e ironia suficientes para manter o público atento, mas o texto encontra seus momentos mais interessantes quando desmonta imagens cristalizadas dos contos de fadas e questiona padrões ligados à juventude, heroísmo e beleza idealizada.
Já “Rumo a Damasco ou VAZIO”, em cartaz de 29 a 31 de maio, assume outra ambição: provocar desconforto. Inspirado na primeira parte da trilogia “Rumo a Damasco”, de Strindberg, o espetáculo acompanha O Estranho, personagem interpretado por Sergio Di Paula, um escritor em colapso existencial, dividido entre a fé, a criação artística e a própria incapacidade de encontrar sentido na vida. Ao seu lado surge A Dama, interpretada por Rachel Palmeirim, figura que atravessa seus pensamentos e funciona como reflexo de seus conflitos internos. A encenação rejeita linearidade e conforto narrativo. Em vez disso, constrói uma travessia fragmentada, marcada por crises de fé, solidão e sensação de esvaziamento humano — um tema que, convenhamos, parece dialogar demais com o nosso tempo.
Com direção de Ricardo Lyra Jr., o espetáculo aposta em forte composição visual, atmosferas simbólicas e referências expressionistas. A encenação parece menos interessada em “explicar” o vazio contemporâneo do que em obrigar o espectador a encará-lo. É um risco artístico raro em produções locais que frequentemente preferem o caminho mais seguro da comunicação imediata. Aqui, a companhia escolhe a inquietação.
A temporada de “Rumo a Damasco ou VAZIO” contará ainda com intérprete de Libras em todas as sessões e um debate após a apresentação de sábado, reunindo a psicóloga Dani Lemes e a filósofa Ana Borher para ampliar as reflexões propostas pela montagem.
O espetáculo é uma realização do Governo Federal, do Ministério da Cultura, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC RJ), por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).
E como se dois espetáculos no mesmo fim de semana não fossem suficientes, a companhia ainda participa do Projeto Grama na Praça do Largo do Marrão no sábado, às 11h, com o espetáculo “Mentirinha de Verdade”, com Eliana Lugatti, Junior Garcia, Marcelo Alvim e Rachel Palmeirim. Diferentemente das apresentações no teatro municipal, esta sessão será gratuita, ampliando o acesso do público ao repertório do grupo. Sob direção de produção de Cida Palmeirim, a maratona artística evidencia o momento particularmente ativo da Artecorpo Teatro e Cia no circuito cultural de Niterói.
Ficha Técnica Rumo a Damasco ou VAZIO:
Dramaturgia Original: August Strindberg
Adaptação: Eliana Lugatti e Rachel Palmeirim
Direção: Ricardo Lyra Jr.
Elenco: Rachel Palmeirim e Sérgio Di Paula
Cenário: Rachel Palmeirim
Figurinos e adereços: Eliana Lugatti
Iluminação: Ricardo Lyra Jr.
Operação de Luz: Ricardo Lyra Jr.
Operação de som: Renato Badeco
Contrarregragem: Michelle Carvalho
Psicóloga: Dani Lemes
Filósofa: Ana Borher
Intérprete de Libras: Drielle Hipólito
Direção de Produção: Cida Palmeirim
Produção Executiva: Michelle Carvalho, Junior Garcia e Rachel Palmeirim
Divulgação: Séfora Medeiros
Serviço:
Dias: 29 à 31 de Maio de 2026
Horário: 20h (6a feira) e 19h (sábado e domingo)
Local: Theatro Municipal de Niterói
Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro - Niterói - RJ
Ingressos: 40,00 / 20,00 (estudante, idoso, menor de 21 anos, PCD, apresentando o flyer na bilheteria)
Informações: 21 97216-3330
Eliana Lugatti - Atriz, Dramaturga, Figurinista e Cenotécnica
Rachel Palmeirim - Diretora, Atriz e Diretora de Produção
Renato Badeco - Músico e Diretor Musical
Ricardo Lyra Jr. - Ator e Iluminador
Hebert Said - Operador de Luz
Jorge Júlio - Técnico de Montagem
SERVIÇO
Espetáculo: As Bodas de Rapunzel
Grupo: Artecorpo Teatro e Cia
Data: 30 e 31/05
Horário: 16h
Local: Theatro Municipal de Niterói
Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro - Niterói
Classificação: Livre
Ingressos: 40,00 / 20,00
Duração: 55 minutos
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