Niterói: evento levou 10 mil ciclistas às ruas da cidade em uma manhã de esporte, lazer e incentivo ao uso da bicicleta - Luciana Carneiro

Niterói: evento levou 10 mil ciclistas às ruas da cidade em uma manhã de esporte, lazer e incentivo ao uso da bicicletaLuciana Carneiro

Publicado 25/05/2026 16:56

Niterói - O Caminho Niemeyer recebeu, neste domingo (24), a primeira edição do Bora de Bike Record, em Niterói. A iniciativa da Record Rio, em parceria com a Associação de Ciclistas do Rio de Janeiro (ACERJ), contou com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio do Niterói de Bicicleta, além do apoio de diversos órgãos municipais. Ao todo, o evento reuniu aproximadamente 10 mil pessoas, entre famílias, grupos de amigos e amantes do ciclismo de diferentes cidades da região metropolitana, como São Gonçalo, Maricá e diversos bairros do Rio de Janeiro.



Os participantes percorreram cerca de 15 quilômetros pelas principais vias e cartões-postais da cidade, como o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), a Praia de Icaraí, a Estrada Leopoldo Fróes, a Praia de São Francisco, a Praça do Rádio Amador, além das avenidas Roberto Silveira e Amaral Peixoto, retornando ao Caminho Niemeyer.



A iniciativa reforça o crescimento da cultura da bicicleta em Niterói, cidade que se consolidou como referência em mobilidade urbana sustentável. O município possui uma das maiores malhas cicloviárias do estado do Rio de Janeiro, com mais de 90 quilômetros de infraestrutura cicloviária implantada, entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.



“Eventos como o Bora de Bike Record ajudam a fortalecer a cultura da bicicleta e aproximam ainda mais a população da mobilidade sustentável. A Prefeitura de Niterói vem ampliando investimentos em infraestrutura cicloviária, segurança viária e incentivo ao uso da bicicleta no dia a dia. Hoje, Niterói é reconhecida nacional e internacionalmente pelas políticas públicas voltadas à mobilidade urbana sustentável e segue avançando para se consolidar, cada vez mais, como uma cidade amiga da bicicleta”, afirmou o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

Além de incentivar hábitos saudáveis e práticas sustentáveis, o evento também promoveu integração social, ocupação dos espaços públicos e conscientização sobre a importância da convivência harmoniosa no trânsito entre ciclistas, pedestres e motoristas.