Niterói: o jornalista Jardel Junior, conhecido pelos coleguinhas como Jardelão - Divulgação

Niterói: o jornalista Jardel Junior, conhecido pelos coleguinhas como JardelãoDivulgação

Publicado 25/05/2026 11:55

Niterói - O jornalista Jardel Junior é o convidado do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro para falar sobre sua história no dia 27/5, às 17h, no MAC- Museu de Arte Contemporânea. Ele participa do Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense.

Jardel Júnior “começou” no jornalismo no antigo Ginásio (hoje, os anos finais do Ensino Fundamental), e também no Ensino Médio, fez sucesso entre os colegas do Colégio Militar e da Escola Naval com os periódicos “Bibico” e “Gergelim”.



Reconhecido entre os colegas, abandonou a carreira na Marinha para mergulhar de vez no mar das notícias. No fim da década de 70 trabalhou como repórter e redator no LIG, onde permaneceu por muitos anos chegando ao posto de editor. Pelos idos da metade da década de 80, lançou o jornal Planeta Diário e, na sequência, a Revista Casseta Popular, embriões do saudoso programa de humor Casseta & Planeta. Ainda nos anos 80, trabalhou no Pasquim em seus últimos anos, tendo vivido um episódio de prisão por conta de uma sátira com o então Prefeito de São Paulo, Maluf.



Já no fim da década de 80 e durante a década de 90, trabalhou como colaborador da Eco TV e diretor da Radio Angra e do Jornal Maré, tendo sido correspondente do Jornal O Globo na Região da Costa Verde.