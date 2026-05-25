Niterói: o jornalista Jardel Junior, conhecido pelos coleguinhas como JardelãoDivulgação
Reconhecido entre os colegas, abandonou a carreira na Marinha para mergulhar de vez no mar das notícias. No fim da década de 70 trabalhou como repórter e redator no LIG, onde permaneceu por muitos anos chegando ao posto de editor. Pelos idos da metade da década de 80, lançou o jornal Planeta Diário e, na sequência, a Revista Casseta Popular, embriões do saudoso programa de humor Casseta & Planeta. Ainda nos anos 80, trabalhou no Pasquim em seus últimos anos, tendo vivido um episódio de prisão por conta de uma sátira com o então Prefeito de São Paulo, Maluf.
Já no fim da década de 80 e durante a década de 90, trabalhou como colaborador da Eco TV e diretor da Radio Angra e do Jornal Maré, tendo sido correspondente do Jornal O Globo na Região da Costa Verde.
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