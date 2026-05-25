Niterói: Terceiro edital do programa amplia oferta de vagas para estudantes de menor renda - Luciana Carneiro

Niterói: Terceiro edital do programa amplia oferta de vagas para estudantes de menor rendaLuciana Carneiro

Publicado 25/05/2026 11:18





“O Aluguel Universitário é hoje a maior política pública municipal de moradia estudantil do país e representa um compromisso concreto da nossa gestão com a educação e com a permanência dos jovens no ensino superior. Não basta garantir o acesso à universidade, é preciso assegurar condições para que esses estudantes concluam sua formação com dignidade. Com este terceiro edital, ampliamos o programa e investimos em políticas que transformam vidas, reduzem desigualdades e ampliam oportunidades para a nossa juventude”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Criado em agosto do ano passado, o programa conta atualmente com cerca de 1.200 estudantes beneficiados. A iniciativa concede um subsídio mensal de R$ 700 para que alunos de baixa renda, matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, possam custear o aluguel de imóveis localizados no Centro e nos bairros vizinhos de São Domingos e São Lourenço.



“É fundamental a participação dos estudantes de graduação e pós-graduação no próximo edital do Aluguel Universitário. Sabemos o quanto a assistência estudantil é importante para garantir não apenas o acesso ao ensino superior, mas também a permanência dos universitários. Essa é uma demanda real dos estudantes brasileiros. Por isso, serão abertas mais mil vagas destinadas aos estudantes de menor renda das instituições públicas e privadas de Niterói. O objetivo é garantir que esses alunos consigam concluir seus estudos com mais tranquilidade, morando perto da faculdade e com mais qualidade de vida”, pontuou o coordenador da Juventude, João Pedro Boechat.



Aluna de Cinema e Audiovisual, Sophia Oliveira, de 23 anos, veio de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para estudar na Universidade Federal Fluminense (UFF). Ela mora no Centro de Niterói e recebe o benefício desde fevereiro.



“Ir e voltar todos os dias para Niterói é muito cansativo e gera uma despesa quase igual a de um aluguel na cidade. Além disso, trabalho de maneira informal e o que recebo por mês não cobre todas as despesas, sejam de transporte ou de moradia. Todo mês eu me via em uma situação de aperto, de quase não conseguir me manter na faculdade. Mas graças ao Aluguel Universitário eu estou tendo um alívio e uma segurança de que vou conseguir terminar a faculdade me preocupando somente com minha formação”, contou.



Como se inscrever - As vagas são destinadas a estudantes de todas as instituições públicas e privadas de Niterói, com renda familiar de até três salários mínimos e matrícula ativa. Para participar, é obrigatório ter mais de 18 anos e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).



As inscrições poderão ser feitas pela plataforma Colab e pelo site oficial do programa: Niterói - A Prefeitura lança, no dia 8 de junho, o terceiro edital do programa Aluguel Universitário, que vai ofertar mil vagas para estudantes universitários. O lançamento ocorrerá com a publicação do edital completo no Diário Oficial do município. As inscrições começam no dia 9 de junho e seguirão o modelo adotado nas edições anteriores.“O Aluguel Universitário é hoje a maior política pública municipal de moradia estudantil do país e representa um compromisso concreto da nossa gestão com a educação e com a permanência dos jovens no ensino superior. Não basta garantir o acesso à universidade, é preciso assegurar condições para que esses estudantes concluam sua formação com dignidade. Com este terceiro edital, ampliamos o programa e investimos em políticas que transformam vidas, reduzem desigualdades e ampliam oportunidades para a nossa juventude”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.Criado em agosto do ano passado, o programa conta atualmente com cerca de 1.200 estudantes beneficiados. A iniciativa concede um subsídio mensal de R$ 700 para que alunos de baixa renda, matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, possam custear o aluguel de imóveis localizados no Centro e nos bairros vizinhos de São Domingos e São Lourenço.“É fundamental a participação dos estudantes de graduação e pós-graduação no próximo edital do Aluguel Universitário. Sabemos o quanto a assistência estudantil é importante para garantir não apenas o acesso ao ensino superior, mas também a permanência dos universitários. Essa é uma demanda real dos estudantes brasileiros. Por isso, serão abertas mais mil vagas destinadas aos estudantes de menor renda das instituições públicas e privadas de Niterói. O objetivo é garantir que esses alunos consigam concluir seus estudos com mais tranquilidade, morando perto da faculdade e com mais qualidade de vida”, pontuou o coordenador da Juventude, João Pedro Boechat.Aluna de Cinema e Audiovisual, Sophia Oliveira, de 23 anos, veio de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para estudar na Universidade Federal Fluminense (UFF). Ela mora no Centro de Niterói e recebe o benefício desde fevereiro.“Ir e voltar todos os dias para Niterói é muito cansativo e gera uma despesa quase igual a de um aluguel na cidade. Além disso, trabalho de maneira informal e o que recebo por mês não cobre todas as despesas, sejam de transporte ou de moradia. Todo mês eu me via em uma situação de aperto, de quase não conseguir me manter na faculdade. Mas graças ao Aluguel Universitário eu estou tendo um alívio e uma segurança de que vou conseguir terminar a faculdade me preocupando somente com minha formação”, contou.Como se inscrever - As vagas são destinadas a estudantes de todas as instituições públicas e privadas de Niterói, com renda familiar de até três salários mínimos e matrícula ativa. Para participar, é obrigatório ter mais de 18 anos e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).As inscrições poderão ser feitas pela plataforma Colab e pelo site oficial do programa: http://www.niteroi.rj.gov.br/alugueluniversitario



