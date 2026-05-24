Niterói: "Trabalhamos o conceito de cidade educadora, uma cidade que educa em todos os seus espaços", afirmou a primeira dama Fernanda Neves - Luciana Carneiro

Niterói: "Trabalhamos o conceito de cidade educadora, uma cidade que educa em todos os seus espaços", afirmou a primeira dama Fernanda NevesLuciana Carneiro

Publicado 24/05/2026 15:17

Niterói – Na manhã deste sábado (23), a Prefeitura entregou as obras de reforma e ampliação do Ciep Anísio Teixeira – Espaço Nova Geração, no Fonseca. Com investimento de R$ 8,6 milhões, o prédio recebeu intervenções nas fachadas e nos ambientes internos, além da recuperação das escadas de emergência e do telhado. Também foram reformados a cozinha, o refeitório, a quadra esportiva, os vestiários, a biblioteca e o piso da entrada na área externa.

“A devolução deste espaço completamente renovado e ampliado para a Zona Norte é a prova do nosso compromisso com o futuro das nossas crianças e jovens. Esse Ciep, transformado em Espaço Nova Geração, sintetiza o que acreditamos: uma cidade educadora acolhe, integra e transforma vidas de todas as idades, oferecendo dignidade, esporte e cultura como ferramentas de cidadania e de combate à violência”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

A primeira-dama Fernanda Neves ressaltou a importância da retomada dos Cieps como espaços de educação e integração cultural e esportiva, para além do ensino tradicional. “Aqui em Niterói, os Cieps estão todos reabertos, seja como Espaço Nova Geração ou como escola. Tem criança de 5 anos e senhoras de 80, porque sempre é tempo de aprender. A educação não acontece apenas dentro da escola; ela se faz o tempo todo. Em Niterói, trabalhamos o conceito de cidade educadora, uma cidade que educa em todos os seus espaços”, afirmou Fernanda Neves.

O Espaço Nova Geração é um projeto da Prefeitura de Niterói, gerido pela ONG Oficina do Parque e integrante do Pacto Niterói Contra a Violência, no eixo de prevenção. Inaugurado em 2019, o programa tem como objetivo promover o desenvolvimento de crianças e jovens, oferecendo oportunidades que ampliem horizontes e criem novas perspectivas para o futuro. A iniciativa oferece atividades no contraturno escolar para pessoas de 6 anos até a terceira idade, com oficinas nas áreas de esporte, cultura, lazer, educação e empreendedorismo social.

“Essa é uma atividade fantástica dentro do Pacto Niterói Contra a Violência, porque atua na prevenção da violência contra crianças e adolescentes, estimula a cidadania por meio da formação e da qualificação profissional e integra as famílias ao espaço. Do ponto de vista da redução da violência em Niterói nos últimos anos, esse programa foi um dos grandes responsáveis pelos resultados positivos”, explicou a coordenadora executiva do Pacto Niterói Contra a Violência, professora Graça Rafael.

O espaço também recebeu novas estruturas, como pista de caminhada, auditório e quadra de areia. Foram instalados sistemas de iluminação na área externa, energia solar, guarda-corpos nas áreas de convivência, bancos de concreto e piso intertravado no estacionamento.

Jane Belloti, de 63 anos, professora de judô no espaço, também aproveita as atividades oferecidas ao público. “Faço aula de jazz, sapateado e desenho. Dou aula aqui desde a inauguração. A reforma ficou ótima e trouxe oportunidades para atividades que não tínhamos antes, como a quadra de areia. Agora, o pessoal da Zona Norte pode praticar vôlei de praia sem precisar ir até a praia”, contou. Já a aposentada Tânia Macedo, de 65 anos, moradora da Rua Leite Ribeiro, destacou que os novos equipamentos incentivam a prática de atividades físicas e a convivência social. “O espaço é bom porque socializa as pessoas. Eu não sou de correr, mas gosto de caminhar. Então, antes das minhas atividades, posso caminhar e me aquecer antes da ginástica, sempre na companhia de uma amiga”, disse.

Polo de convivência, encontros e acolhimento para os moradores da região, o Ciep atende atualmente mais de mil alunos e vai ampliar a oferta de atividades e oficinas, hoje distribuídas em 23 modalidades, entre elas esporte, dança e atividades culturais