Niterói: Os organizadores do congresso, Paula Dias e João Corral e o neurocientista e palestrante Fernando Lauria, durante a primeira edição do congresso realizado no ano passado - Divulgação

Niterói: Os organizadores do congresso, Paula Dias e João Corral e o neurocientista e palestrante Fernando Lauria, durante a primeira edição do congresso realizado no ano passadoDivulgação

Publicado 23/05/2026 10:20

Niterói - O Congresso Autista Social que acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, nos dias 23 e 24 de maio, chega a sua segunda edição com uma proposta abrangente de discutir o assunto com um viés mais humano e transformador. “Muito além dos rótulos – conectando mentes, criando e construindo pontes” tem a missão de romper estereótipos e unir as pessoas em torno de diálogos verdadeiros e que promovam conhecimento, inclusão e transformação social.



Promovido pela empresa Autista Social, o encontro, que vai das 8h às 18h, conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, da Fundação de Arte de Niterói, do Grupo Essencial e da Unimed, entre outras empresas do segmento da saúde. Ao longo dos dois dias, o público poderá participar de palestras com especialistas renomados, workshops temáticos, painéis interativos e feiras de produtos e serviços inclusivos.



O encontro vai reunir profissionais da saúde e da educação, pessoas autistas, pais, familiares, gestores públicos e gestores privados, como o Grupo Essencial Saúde, além de estudantes, e conta com uma pauta bem variada. Entre os especialistas convidados estão o neurologista da infância e da adolescência, Thiago Gusmão, coautor do best seller “Autismo ao longo da vida” e o neurocientista Fernando Lauria, que integra arte e ciência em suas palestras.

