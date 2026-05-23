Niterói: Jogos Escolares teve cerimônia de abertura na Concha Acústica - Daniel Brasil

Niterói: Jogos Escolares teve cerimônia de abertura na Concha Acústica Daniel Brasil

Publicado 23/05/2026 10:07

Niterói - Os Jogos Escolares de Niterói (JEN) começaram oficialmente nesta sexta-feira (22), com uma grande cerimônia de abertura na Concha Acústica de Niterói. Mais uma vez, o projeto bateu recorde de participação, com 105 escolas inscritas, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de esporte educacional do país. As competições seguem até o dia 18 de dezembro.

Com milhares de jovens atletas participando de diversas modalidades, como futsal, basquete, handebol, vôlei, futebol de 7 e futebol de campo, o JEN promove integração, inclusão, espírito esportivo e incentivo à prática de atividades físicas entre estudantes de diferentes faixas etárias das redes pública e privada da cidade.

Promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o projeto vem crescendo a cada edição e se consolidando como uma importante ferramenta de desenvolvimento social, educacional e esportivo para crianças e adolescentes.

“É uma alegria ver o JEN crescendo a cada ano e alcançando um número recorde de escolas participantes. O esporte transforma vidas, aproxima os jovens, ensina valores importantes e fortalece a cidadania. A Prefeitura de Niterói segue investindo no esporte como ferramenta de inclusão, educação e formação para nossas crianças e adolescentes”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

A cerimônia de abertura reuniu estudantes, professores, familiares e representantes das escolas participantes em uma celebração marcada por apresentações, desfile das delegações e pelo espírito de confraternização que faz parte da essência dos Jogos Escolares de Niterói.

“Os Jogos Escolares de Niterói são um espaço de convivência, integração e aprendizado. Neste ano, alcançamos a maior participação da história do JEN, com 25 unidades da rede envolvidas, resultado de um trabalho construído em parceria entre a Educação e o Esporte, especialmente por meio do programa Niterói Joga em Rede e do Centro de Treinamento. Investimos em uniformes para os jogos, reforçando nosso compromisso com a valorização dos estudantes. Acreditamos no esporte como uma potente ferramenta de desenvolvimento, capaz de estimular valores, disciplina, pertencimento e abrir novos caminhos para o futuro dos nossos jovens. É com esse compromisso que vamos seguir avançando”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

A programação dos Jogos Escolares de Niterói seguirá ao longo das próximas semanas, com disputas em diversas modalidades esportivas, movimentando diferentes espaços da cidade e incentivando cada vez mais a participação dos jovens no esporte.

Premiação geral

Serão oferecidos troféus para as 10 escolas mais bem pontuadas na classificação geral e um troféu para as três primeiras colocadas de cada categoria, de acordo com a seguinte pontuação:

1ª, 2ª e 3ª categorias:

1º lugar – 12 pontos

2º lugar – 8 pontos

3º lugar – 6 pontos

4º lugar – 4 pontos

Participação – 1 ponto

W.O., desistência ou exclusão disciplinar – menos 6 pontos

4ª e 5ª categorias:

1º lugar – 18 pontos

2º lugar – 12 pontos

3º lugar – 9 pontos

4º lugar – 6 pontos

Participação – 1 ponto

W.O., desistência ou exclusão disciplinar – menos 9 pontos

Para a pontuação geral:

1 – A participação no Jenzinho acrescentará 12 pontos às escolas participantes, por etapa realizada.

2 – Nos festivais, as pontuações serão definidas pela classificação geral da competição, por categoria.