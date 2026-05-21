Niterói: Região Oceânica será palco do evento Energy Woman neste sábado - Divulgação

Niterói: Região Oceânica será palco do evento Energy Woman neste sábadoDivulgação

Publicado 21/05/2026 19:43

Niterói - Com a previsão de trégua da chuva no próximo sábado de manhã (23), o Espaço Único, na Praia de Piratininga, será palco do Energy Woman, um evento exclusivo que une experiências sensoriais, bem-estar e networking feminino. Idealizado pela empresária e mentora de negócios femininos Camila Nascimento, o encontro, marcado para 7h30, nasce com a proposta de proporcionar uma manhã de conexão, autocuidado e fortalecimento entre mulheres empreendedoras, acompanhando uma das maiores tendências mundiais da atualidade: o mercado wellness, que cresce impulsionado pela busca por saúde integral, qualidade de vida e experiências com propósito.

Com uma atmosfera sofisticada e inspiradora à beira-mar, o Energy Woman reunirá mulheres em uma programação que inclui treino funcional, meditação, experiências de bem-estar, massagens, degustações saudáveis, brindes, networking estratégico e momentos de conexão feminina. "O Energy Woman nasceu para ser mais do que um evento. É uma experiência de energia entre mulheres que desejam crescer juntas, cuidar da saúde e viver experiências memoráveis”, destaca Camila Nascimento, CEO do Club VIP de Negócios para Mulheres. As vagas são limitadas. Informações sobre a inscrição podem ser obtidas pelo Instagram @camilanascimentobusiness.

Além do foco em bem-estar, o evento também aposta no fortalecimento do empreendedorismo feminino, criando um ambiente propício para networking, geração de negócios e novas conexões profissionais.contará ainda com a participação de marcas parceiras dos segmentos de saúde, estética, suplementação, alimentação saudável, fisioterapia, skincare e lifestyle, reforçando o movimento crescente de empresas que buscam se conectar com o público feminino por meio de experiências presenciais e ativações afetivas.