Niterói: proposta da audiência é contribuir para a regulamentação da política de atenção à fibromialgia no município e construir caminhos para a implantação de um protocolo de atendimento no SUS - Divulgação

Niterói: proposta da audiência é contribuir para a regulamentação da política de atenção à fibromialgia no município e construir caminhos para a implantação de um protocolo de atendimento no SUSDivulgação

Publicado 21/05/2026 16:47

Niterói - A regulamentação das políticas públicas voltadas às pessoas com fibromialgia será tema de uma audiência pública na Câmara Municipal de Niterói. O encontro acontece no próximo dia 22 de maio, às 18h, e pretende reunir usuários do SUS, profissionais da saúde, familiares, pesquisadores e movimentos sociais para discutir a implantação de um protocolo municipal de atendimento multidisciplinar e a aplicação prática da Lei Federal nº 15.176/2025.

A audiência pública busca ampliar o debate sobre os desafios enfrentados por pessoas com fibromialgia, condição crônica marcada por dores generalizadas, fadiga e outros sintomas que impactam diretamente a qualidade de vida. Entre os temas que estarão em pauta estão a dificuldade de diagnóstico, o acesso ao tratamento adequado, a desinformação e o preconceito enfrentado por pacientes no cotidiano.

Em Niterói, a pauta já avançou com a aprovação da Lei Municipal nº 3915/2024, que reconhece pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência no município, fortalecendo o acesso a direitos e políticas públicas.

A proposta da audiência é contribuir para a regulamentação da política de atenção à fibromialgia no município e construir caminhos para a implantação de um protocolo de atendimento no SUS que envolva diferentes áreas da saúde, garantindo cuidado integral e acolhimento aos pacientes.

“Quero convidar toda a população para participar dessa audiência pública. Se você convive com fibromialgia, tem um familiar, atua na área da saúde ou acredita na importância do SUS e do direito à saúde, esse espaço também é seu. Precisamos ouvir quem sente na pele as dificuldades do diagnóstico, do tratamento e do preconceito. A participação popular é fundamental para transformar a lei em atendimento real, acolhimento e políticas públicas efetivas”, convocou o vereador Leonardo Giordano.

A audiência pública é aberta à população e reforça a importância da participação social na formulação de políticas públicas voltadas à saúde e à dignidade das pessoas que convivem com dor crônica.