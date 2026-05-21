Niterói: proposta do espetáculo é aproximar o público de diferentes narrativas musicais - Daniela Anatalício

Niterói: proposta do espetáculo é aproximar o público de diferentes narrativas musicaisDaniela Anatalício

Publicado 21/05/2026 15:51

Niterói - A Orquestra da Grota realiza, no dia 26 de maio, às 19h, um concerto da série “Grandes Compositores”, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói. A apresentação reúne obras de diferentes períodos e estilos, transitando entre o repertório clássico europeu e composições que dialogam com o imaginário e a formação musical.

O programa inclui a Suite Dom Quixote, de Georg Philipp Telemann, que retrata em música episódios da obra literária de Miguel de Cervantes; as Two Elegiac Melodies, de Edvard Grieg, marcadas por lirismo e atmosfera introspectiva; e a Sinfonia nº 10 em si menor, de Felix Mendelssohn, escrita ainda na juventude do autor.

O repertório também contempla a Sinfonia dos Brinquedos, tradicionalmente atribuída a Leopold Mozart, que incorpora efeitos sonoros inspirados no universo infantil, e a Serenata para Cordas, de Alberto Nepomuceno, uma das referências da música de concerto no Brasil. A proposta do espetáculo é aproximar o público de diferentes narrativas musicais, explorando contrastes entre fantasia, memória e elementos lúdicos, ao mesmo tempo em que valoriza a formação de jovens músicos em repertório orquestral.

Mantida pelo Espaço Cultural da Grota, a Orquestra da Grota integra um projeto social com mais de três décadas de atuação em Niterói. A iniciativa atende cerca de mil alunos por ano, oferecendo formação gratuita em música e outras atividades educacionais, com impacto direto na inclusão social e no acesso à cultura.



A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco, 800 – São Domingos – Niterói. Os ingressos podem ser obtidos por meio do site feverup.com.



Serviço



Orquestra da Grota – Grandes Compositores

Data: 26 de maio de 2026

Horário: 19h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: feverup.com - R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)