Niterói: Diretora de Turismo da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur) e Coordenadora do Curso, destaca que a visita técnica é uma experiência formativa territorializada e humanizada - Divulgação

Niterói: Diretora de Turismo da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur) e Coordenadora do Curso, destaca que a visita técnica é uma experiência formativa territorializada e humanizada Divulgação

Publicado 20/05/2026 19:29

Niterói - O Curso Especialização Técnica em Atrativos Culturais promove uma visita técnica, neste sábado, dia 30/5, tendo como ponto de encontro a Praça Nilo Peçanha, às 9h, na Boa Viagem, que atenderá guias de Niterói e de todo o Estado do Rio de Janeiro.



O objetivo do Curso é promover o conhecimento por meio da Especialização Técnica para Guias Regionais em Atrativos Culturais, da Macrorregião Sudeste com a finalidade de apoiar a inserção e manutenção desses profissionais em um mercado de trabalho competitivo e tecnológico cujos turistas buscam por experiências autênticas.



Sobre a visita em Niterói, Fábia Trentin, Diretora de Turismo da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur) e Coordenadora do Curso, destaca que a Visita Técnica é uma experiência formativa territorializada e humanizada que permite aos guias regionais de Turismo, estudantes do Curso de Especialização Técnica em Atrativos Culturais, vivenciar Niterói a partir de narrativas, memórias e identidades que constituem o território, com enfoque no Afroturismo.



Para Fábia, haverá uma imersão no Caminho Niemeyer e no Centro da cidade, para sensibilizar os participantes na construção de experiências turísticas mais significativas, inclusivas e conectadas às dimensões humanas do patrimônio cultural, fortalecendo competências de escuta, interpretação, mediação e acolhimento na condução de visitantes.



O Curso envolve a Universidade Federal Fluminense (UFF), Faculdade de Turismo e Hotelaria, Laboratório de Políticas, Governança e Turismo.