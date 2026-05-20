Niterói: Somente neste mês, em que se celebra o Maio Amarelo, 1.229 motociclistas foram abordados - Divulgação

Niterói: Somente neste mês, em que se celebra o Maio Amarelo, 1.229 motociclistas foram abordadosDivulgação

Publicado 20/05/2026 19:09

Niterói - A Prefeitura, por meio da NitTrans, intensificou as ações de fiscalização contra motos com escapamento adulterado em diferentes pontos da cidade. Nos cinco primeiros meses deste ano, 4.534 motociclistas foram abordados em 36 operações. Em todo o ano de 2025, foram 3.972 abordagens em 28 operações.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, afirma que a continuidade das ações é um compromisso com a população. “A população de Niterói merece uma cidade respeitosa, segura e organizada. Essa é a nossa missão: mapear os locais com maior incidência dessas irregularidades, fiscalizar e garantir um descanso silencioso aos moradores”, reforça o presidente.

A última ação foi realizada nesta terça-feira (19), em Piratininga. Porém, na última quinta-feira (14), 329 motociclistas foram abordados na Estrada Leopoldo Fróes, em Icaraí. Este é o segundo maior número de abordagens desde o início das ações. Na operação, coordenada pela NitTrans e com apoio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal, dos policiais militares do Proeis e do Segurança Presente, 20 motociclistas foram autuados, sendo três por cano de descarga adulterado e outros 17 por infrações diversas.

Maio Amarelo tem o maior número de abordagens do ano - Somente neste mês, em que se celebra o Maio Amarelo com a conscientização para a redução de acidentes e a preservação de vidas no trânsito, 1.229 motociclistas foram abordados.