Niterói: Gabriela de Barros Santana elogiou o atendimento da Prefeitura de Niterói no Horto do Fonseca - Evelen Gouvêa

Niterói: Gabriela de Barros Santana elogiou o atendimento da Prefeitura de Niterói no Horto do FonsecaEvelen Gouvêa

Publicado 20/05/2026 19:02

Niterói – O prefeito Rodrigo Neves esteve nesta quarta-feira (20) no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca, para acompanhar o andamento das obras da nova farmácia da unidade e se reunir com gestores dos programas Médico de Família e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, e a diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde), Maria Célia Vasconcellos, também participaram do encontro.



Durante a conversa com os gestores, o prefeito destacou a importância do trabalho realizado pelas equipes de saúde no atendimento à população e no cuidado com as famílias.



“É através da presença do médico, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar e do agente comunitário que conseguimos oferecer às famílias conforto, cuidado e sentimento de pertencimento, fortalecendo o apoio ao desenvolvimento das crianças e dos jovens”, afirmou Rodrigo Neves.



A secretária de Saúde, Ilza Fellows, ressaltou que a qualidade do atendimento prestado pelas equipes impacta diretamente a percepção da população sobre os serviços públicos e reforçou os investimentos da Prefeitura na construção de uma cidade mais saudável. “Todo esse investimento que o governo vem realizando busca construir uma cidade saudável, onde as pessoas se sintam seguras, acolhidas e confiantes. Nosso papel é acolher os pacientes, compreender cada situação e oferecer um atendimento de qualidade. Quando o trabalho é bem feito, a população reconhece. Juntos, faremos a diferença”, destacou a secretária.



Reforma do Getulinho



A Empresa de Obras e Infraestrutura de Niterói segue avançando com a reforma do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, localizado no Fonseca, na Zona Norte da cidade. O prédio, que possui dois andares e cerca de 2.260,40 metros quadrados de área total, será completamente requalificado, com investimento de R$ 9,3 milhões. Neste momento, as equipes atuam na construção do novo ambulatório e da farmácia da unidade. Consultórios, salas de assistência, enfermarias, recepção e sanitários também passarão por renovação. A obra inclui ainda novas instalações hidráulicas e elétricas, sistemas de drenagem, equipamentos de combate a incêndio, climatização e implantação de rede de gases medicinais.



Prefeitura Móvel

Até sexta-feira (22), os moradores poderão acessar diversos serviços gratuitos, como vacinação, aferição de pressão, emissão de segunda via de documentos como RG e certidão de nascimento, além de orientações e atendimentos realizados por diferentes secretarias municipais no Prefeitura Móvel, no Horto do Fonseca. O atendimento ao público vai das 9h às 17h. Já foram realizados cerca de mil atendimentos desde segunda-feira.



“Vim para agendar minha nova identidade e achei ótimo ter esse espaço aqui no bairro. É um serviço muito importante para todos nós, principalmente porque facilita bastante o acesso e ajuda quem precisa resolver a documentação com mais rapidez. Fui muito bem atendida e gostei da organização e do apoio recebido durante todo o processo", disse Gabriela de Barros Santana, de 27 anos.