Niterói: Gabriela de Barros Santana elogiou o atendimento da Prefeitura de Niterói no Horto do FonsecaEvelen Gouvêa
Durante a conversa com os gestores, o prefeito destacou a importância do trabalho realizado pelas equipes de saúde no atendimento à população e no cuidado com as famílias.
“É através da presença do médico, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar e do agente comunitário que conseguimos oferecer às famílias conforto, cuidado e sentimento de pertencimento, fortalecendo o apoio ao desenvolvimento das crianças e dos jovens”, afirmou Rodrigo Neves.
A secretária de Saúde, Ilza Fellows, ressaltou que a qualidade do atendimento prestado pelas equipes impacta diretamente a percepção da população sobre os serviços públicos e reforçou os investimentos da Prefeitura na construção de uma cidade mais saudável. “Todo esse investimento que o governo vem realizando busca construir uma cidade saudável, onde as pessoas se sintam seguras, acolhidas e confiantes. Nosso papel é acolher os pacientes, compreender cada situação e oferecer um atendimento de qualidade. Quando o trabalho é bem feito, a população reconhece. Juntos, faremos a diferença”, destacou a secretária.
Reforma do Getulinho
A Empresa de Obras e Infraestrutura de Niterói segue avançando com a reforma do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, localizado no Fonseca, na Zona Norte da cidade. O prédio, que possui dois andares e cerca de 2.260,40 metros quadrados de área total, será completamente requalificado, com investimento de R$ 9,3 milhões. Neste momento, as equipes atuam na construção do novo ambulatório e da farmácia da unidade. Consultórios, salas de assistência, enfermarias, recepção e sanitários também passarão por renovação. A obra inclui ainda novas instalações hidráulicas e elétricas, sistemas de drenagem, equipamentos de combate a incêndio, climatização e implantação de rede de gases medicinais.
Prefeitura Móvel
“Vim para agendar minha nova identidade e achei ótimo ter esse espaço aqui no bairro. É um serviço muito importante para todos nós, principalmente porque facilita bastante o acesso e ajuda quem precisa resolver a documentação com mais rapidez. Fui muito bem atendida e gostei da organização e do apoio recebido durante todo o processo", disse Gabriela de Barros Santana, de 27 anos.
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