Niterói: prefeito da cidade lança o programa Aprova Jovem - Lucas Benevides

Niterói: prefeito da cidade lança o programa Aprova JovemLucas Benevides

Publicado 20/05/2026 07:08

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves lançou, nesta terça-feira (19), o Aprova Jovem, novo programa de incentivo à preparação de estudantes de menor renda e da rede pública para o ingresso no ensino superior. A cerimônia foi realizada no gabinete instalado no Prefeitura Móvel, que acontece até sexta-feira (22), no Horto do Fonseca.

“Estamos aqui no Prefeitura Móvel, no Horto do Fonseca, dando início às inscrições do Aprova Jovem, um curso preparatório para o Enem voltado para jovens de menor renda e estudantes da rede pública do ensino médio de Niterói. Esse é um programa da Prefeitura que começou há cerca de 10 anos, no meu mandato anterior, e que agora estamos retomando com força para ampliar as oportunidades para a juventude da nossa cidade”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

O coordenador da Juventude de Niterói, João Pedro Boechat, anunciou que as inscrições para o Aprova Jovem já estão abertas e podem ser feitas de forma digital pela plataforma Colab. “São 500 vagas destinadas a jovens de menor renda e estudantes da rede pública de Niterói. Queremos que os jovens participem e aproveitem essa oportunidade de preparação para o ingresso no ensino superior”, afirmou João Pedro Boechat.

O lançamento contou com a presença de jovens e lideranças da juventude. Morador do Fonseca, o estudante Guilherme Santos, de 17 anos, foi o primeiro jovem a se inscrever no Aprova Jovem. “Quero ter um futuro melhor, passar na faculdade e fazer Administração, que é o curso que eu sonho. Acho que o Aprova Jovem é uma oportunidade muito boa para pessoas de menor renda, porque é mais um incentivo para estudar e conseguir entrar na faculdade dos sonhos”, afirmou Guilherme Santos.