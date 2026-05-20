Niterói: prefeito da cidade lança o programa Aprova JovemLucas Benevides
Rodrigo Neves lança Aprova Jovem no Fonseca durante programação do Prefeitura Móvel
Programa oferece 500 vagas para curso preparatório e reforça apoio a estudantes da rede pública e de menor renda
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Prefeito Rodrigo Neves visita Centro Cultural Cauby Peixoto e anuncia novas atividades gratuitas
Equipamento no Fonseca já recebeu milhares de visitantes desde a inauguração, em novembro
Rodrigo Neves vistoria Parque de Energia Solar no Morro do Boa Vista
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Niterói amplia vacinação contra gripe para toda população
Imunização estará disponível em todas as UBS, policlínicas e módulos do Médico de Família
OAB Niterói promove no sábado Caminhada e Corrida da Advocacia
Evento inicia série de projetos de saúde e bem-estar
Niterói recebe prefeitas e vice-prefeitas do país no evento Elas Governam
Na abertura do encontro, o município aderiu ao Plano Nacional de Cuidados
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