Niterói: a escolha de Niterói para sediar o evento levou em conta as políticas públicas de gênero adotadas com sucesso pela gestão municipal - Evelen Gouvêa

Niterói: a escolha de Niterói para sediar o evento levou em conta as políticas públicas de gênero adotadas com sucesso pela gestão municipalEvelen Gouvêa

Publicado 20/05/2026 06:48

Niterói - Prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais de todo o Brasil estão em Niterói para a segunda edição do encontro Elas Governam, promovido pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). Durante a abertura do evento, realizado no Theatro Municipal, o município aderiu ao Plano Nacional de Cuidados, iniciativa do Governo Federal com foco na equidade de gênero, valorização do trabalho de cuidado e corresponsabilidade social.

Participaram da cerimônia de abertura o prefeito Rodrigo Neves; a primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves; a secretária da Mulher, Thaiana Ivia; Márcia Conrado, prefeita de Serra Talhada (PE) e presidente da Comissão de Prefeitas da FNP, e Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora (MG).

“É fundamental que estejamos juntos, mulheres e homens, para definitivamente virar essa página de séculos e séculos de exclusão, onde as mulheres sempre foram tratadas como pessoas de segunda classe. É inadmissível que, em pleno século XXI, a gente ainda tenha quatro feminicídios por dia no Brasil. Queremos transformar Niterói numa cidade onde haja, cada vez mais, o protagonismo das mulheres e o respeito às mulheres”, disse Rodrigo Neves.

A primeira-dama Fernanda Neves enfatizou a importância da construção coletiva na defesa da pauta das mulheres. “Precisamos caminhar de mãos dadas e construir lado a lado, porque são as nossas vidas. Nenhum homem, por mais solidário que seja, sente a dor que a gente sente quando vê um caso de violência contra a mulher. Mas não adianta ter boa vontade se não tivermos orçamento público voltado especificamente para ações que impactem diretamente a vida das mulheres. E é isso que a gente tem feito em Niterói, com metas dentro da administração municipal que promovem a equidade de gênero”, destacou ela.

A secretária da Mulher, Thaiana Ivia, lembrou que Niterói está há 15 meses sem registrar casos de feminicídio e isso é resultado de políticas públicas robustas. “Esse dado é resultado de políticas integradas que começam no acolhimento e vão até a conquista da independência financeira. Niterói não quer apenas que a mulher sobreviva. Nós queremos que ela empreenda, lidere, prospere e ocupe os espaços que quiser”, ressaltou.

Márcia Conrado explicou que a escolha de Niterói para sediar a segunda edição do “Elas Governam” levou em conta as políticas públicas de gênero adotadas com sucesso pela gestão municipal. “Essas políticas têm mudado a vida das meninas e mulheres da cidade. Durante o encontro, vamos trocar experiências exitosas em todo o Brasil, mas, acima de tudo, fortalecer nossa união para enfrentar o feminicídio”, afirmou ela.

Com o tema Lideranças femininas no enfrentamento do feminicídio, o encontro Elas Governam teve quatro mesas de debate no primeiro dia: Da cidade para o Brasil: o Pacto Brasil e o compromisso federativo para o enfrentamento do feminicídio; Estados e municípios em articulação pela autonomia econômica de mulheres para o enfrentamento do feminicídio; Preenchendo brechas na lei e no acesso à Justiça para o fim do feminicídio e Políticas públicas baseadas em evidências: reduzindo o apagão de dados sobre o feminicídio e outras formas de violência contra meninas e mulheres.

“É muito importante que tenhamos um pacto federativo pelo fim da violência contra as mulheres. É uma política pública imprescindível, porque a articulação entre os poderes talvez nos ajude a fazer frente a esses números assustadores registrados no país”, observou Margarida Salomão.

Organizado pela Comissão de Prefeitas da FNP, em parceria com a Prefeitura de Niterói, o “Elas Governam” é realizado com apoio técnico do Instituto Alziras e do Sebrae RJ. O encontro busca promover o diálogo interfederativo sobre o enfrentamento ao feminicídio, à misoginia e a outras formas de violência de gênero no Brasil, além de abordar os desafios criados pela era digital e dar visibilidade a boas práticas de prevenção, acolhimento e atendimento integrado às sobreviventes.