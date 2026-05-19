Niterói: Grupo Candongueiro se apresenta no Fonseca - Divulgação

Niterói: Grupo Candongueiro se apresenta no FonsecaDivulgação

Publicado 19/05/2026 06:42

Niterói - É uma escalação de sambistas de respeito. Toninho Nascimento, Zé Katimba, Marquinhos Diniz, Paulinho Rezende, Wanderley Monteiro e Zé Luiz do Império estarão em rodas de conversas abertas ao público, nesta semana, no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca. A reunião dos bambas faz parte do projeto Tocando Meu Candongueiro: Salvaguarda do Samba, que encerra sua segunda edição com uma seleção de craques falando de suas trajetórias musicais. Domingo, o grupo Candongueiro faz uma roda de samba grátis no local.

Nesta terça (19), às 16h, o encontro dos compositores começará com Toninho Nascimento e, depois, às 19h, com o mestre Zé Katimba. As conversas serão mediadas pelos músicos Daniel Scisinio e Ivan Mendes, que é diretor artístico do grupo Candongueiro e do projeto, idealizado para fortalecer a salvaguarda do samba como patrimônio imaterial brasileiro.

Quarta-feira (20), às 16h, os bate-papos serão com Marquinhos Diniz e, às 19h, Paulinho Rezende, mediados por Ivan e Iracema Monteiro. Quinta (21), às 16h, o projeto terá Wanderley Monteiro e, às 19h, Zé Luiz do Império, conversando com Ivan Mendes e Bruno Barreto.

O grupo Candongueiro encerra a série de encontros com uma roda de samba aberta ao público, participando do Samba do Cauby, no domingo (24), às 16h, tendo a participação especial de Mingo Silva. Os convites podem ser retirados na plataforma Sympla.

O projeto Tocando Meu Candongueiro tem fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. É uma realização do Campus Avançado e do Candongueiro, com assessoria de produção da Realize Cultura e apoio da Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas e Centro Cultural Cauby Peixoto. O endereço do espaço é Alameda São Boaventura, 263, no Fonseca, Niterói.