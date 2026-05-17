Niterói: iniciativa faz parte da estratégia da Prefeitura de ampliar o acesso da população às políticas municipaisLucas Benevides
A iniciativa faz parte da estratégia da Prefeitura de ampliar o acesso da população às políticas municipais, levando atendimentos essenciais diretamente aos bairros e aproximando ainda mais a gestão das comunidades. Além de oferecer atendimentos, equipes de diferentes áreas estarão disponíveis para ouvir demandas da população, esclarecer dúvidas e receber sugestões.
“A Prefeitura Móvel é uma iniciativa que nos aproxima da população, permitindo ouvir de perto suas necessidades e oferecer serviços essenciais com eficiência. Nosso compromisso é garantir que todos os cidadãos, em todas as regiões da cidade, tenham acesso a direitos e a uma atenção qualificada. Vamos seguir ampliando essa escuta ativa e o cuidado com a população”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.
Serviço
Data: 18 a 22 de maio de 2026
Horário: 9h às 17h
Local: Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca, Niterói
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