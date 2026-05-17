Niterói: iniciativa faz parte da estratégia da Prefeitura de ampliar o acesso da população às políticas municipais - Lucas Benevides

Niterói: iniciativa faz parte da estratégia da Prefeitura de ampliar o acesso da população às políticas municipaisLucas Benevides

Publicado 17/05/2026 18:07

Niterói – A Prefeitura vai levar o Prefeitura Móvel ao bairro do Fonseca a partir desta segunda-feira (18). A ação segue até sexta-feira (22), com atendimento ao público das 9h às 17h, no Horto do Fonseca. Durante a semana, os moradores poderão acessar diversos serviços gratuitos, como vacinação, aferição de pressão, emissão de segunda via de documentos como RG e certidão de nascimento, emissão do cartão do idoso, além de orientações e atendimentos realizados por diferentes secretarias municipais em um único espaço.



A iniciativa faz parte da estratégia da Prefeitura de ampliar o acesso da população às políticas municipais, levando atendimentos essenciais diretamente aos bairros e aproximando ainda mais a gestão das comunidades. Além de oferecer atendimentos, equipes de diferentes áreas estarão disponíveis para ouvir demandas da população, esclarecer dúvidas e receber sugestões.



“A Prefeitura Móvel é uma iniciativa que nos aproxima da população, permitindo ouvir de perto suas necessidades e oferecer serviços essenciais com eficiência. Nosso compromisso é garantir que todos os cidadãos, em todas as regiões da cidade, tenham acesso a direitos e a uma atenção qualificada. Vamos seguir ampliando essa escuta ativa e o cuidado com a população”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



Serviço

Prefeitura Móvel no Fonseca

Data: 18 a 22 de maio de 2026

Horário: 9h às 17h

Local: Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca, Niterói





