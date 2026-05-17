Niterói: programa também promoveu encontros com representantes de turma e integrantes de grêmios estudantis, reforçando o protagonismo dos estudantes - Divulgação

Niterói: programa também promoveu encontros com representantes de turma e integrantes de grêmios estudantis, reforçando o protagonismo dos estudantesDivulgação

Publicado 17/05/2026 08:20

Niterói - O Programa Escuta na Rede percorreu escolas e unidades de Educação Infantil do Comitê Territorial Norte 1, nos bairros do Caramujo e Santa Bárbara, promovendo uma série de encontros com a comunidade escolar nesta semana. A iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Educação, reuniu estudantes, responsáveis, profissionais da educação e equipes gestoras em espaços de diálogo voltados à escuta das demandas locais e ao fortalecimento da gestão participativa da rede.

A ação integra a estratégia de aproximação da Secretaria com os territórios e contribui para o aprimoramento contínuo das políticas educacionais do município. O Programa Escuta na Rede foi iniciado com a distribuição de mais de 130 mil uniformes de inverno, com kits de casaco e calça, além de tênis e calça jeans. A entrega foi iniciada na Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, no Caramujo, com a presença do prefeito Rodrigo Neves e do secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Ao longo de cinco dias, o secretário participou de rodas de conversa com Conselhos Escola-Comunidade (CECs), responsáveis, professores, merendeiras, gestores e demais profissionais das unidades, fortalecendo o compromisso da rede com a escuta ativa e a participação popular no cotidiano escolar.

“Escutar quem vive a escola todos os dias é fundamental para construir políticas públicas mais eficientes, humanas e conectadas com a realidade da nossa rede. O Escuta na Rede fortalece esse diálogo permanente e reafirma nosso compromisso com uma educação construída coletivamente. Vamos percorrer todos os territórios”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

O programa também promoveu encontros com representantes de turma e integrantes de grêmios estudantis, reforçando o protagonismo dos estudantes nas decisões e debates sobre a educação pública municipal.

“Gostei muito dessa iniciativa. Foi muito bom conversar com a gestão, falar das nossas necessidades, desafios e saber que estamos sendo ouvidas”, elogiou a merendeira Sandra Regina, representante do segmento de funcionários do CEC.

Durante a passagem pelas unidades da região, também foi anunciada a inclusão da UMEI Hermógenes Reis, em Santa Bárbara, no Programa Recriar, iniciativa que transforma práticas e espaços escolares com áreas mais acolhedoras, criativas e conectadas à natureza.

A programação foi encerrada com uma reunião de integração territorial, reunindo representantes dos equipamentos de Saúde e Assistência Social da região, além das equipes da Educação, para fortalecer a articulação intersetorial e construir políticas públicas e acompanhamentos sistemáticos voltados às crianças, estudantes e famílias do território.

O Programa Escuta na Rede faz parte de uma agenda contínua da Secretaria Municipal de Educação para aproximar a gestão das unidades de educação, acompanhar demandas específicas dos territórios e fortalecer a participação da comunidade nas ações desenvolvidas pela Rede Municipal.

