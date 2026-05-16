Niterói: Sarau do Raulzito acontece no Teatro Papel Crepom, em Icaraí - Roberto Pinheiro

Niterói: Sarau do Raulzito acontece no Teatro Papel Crepom, em IcaraíRoberto Pinheiro

Publicado 16/05/2026 14:58

Niterói - O Sarau que sara. Após uma breve pausa para renovar fôlego e ideias, a cena cultural de Niterói se prepara para o retorno de um dos seus eventos mais vibrantes: o Sarau do Raulzito. No próximo dia 30 de maio, sábado, a partir das 18h, o Café Teatro Papel Crepon, em Icaraí, Zona Sul da cidade, será palco de uma celebração que mistura a efervescência da "movida madrileña" com o engajamento por uma sociedade mais justa e igualitária.

Idealizada pelo produtor e guitarrista Raul Menezes, esta edição do evento reforça a própria identidade como um espaço de engajamento e resistência. Indo além do entretenimento convencional, o sarau reforça seu caráter antifascista e inclusivo, posicionando a arte como um elemento vital, no enfrentamento ao conservadorismo e a todo tipo de hipocrisia. "É de fato um sarau engajado", ressalta o músico e idealizador do projeto, ao reforçar a necessidade de ampliar a voz artística de Niterói, ante o atual contexto político nacional. O lema "O Sarau sara" - extraído da obra do artista Camilo Careca - resume o espírito da noite: a arte que cura, acolhe e resiste.

O público poderá desfrutar de 4 horas de programação ininterrupta, em um ambiente charmoso e acolhedor, que conta com serviço de bar. A proposta é oferecer extrema qualidade artística, onde o lirismo caminha de mãos dadas com a utopia de um mundo melhor.

Os ingressos para esta imersão cultural custam R$ 30. Devido à natureza intimista do teatro, o espetáculo está sujeito à lotação, e a produção recomenda a reserva antecipada via WhatsApp.

Serviço:

Evento: Sarau do Raulzito

Data: Sábado, 30 de maio

Horário: 18h

Local: Café Teatro Papel Crepon

Endereço: Rua Mariz e Barros, 296 – Icaraí, Niterói

Ingresso: R$ 30,00

Compra de ingressos/WhatsApp: (21) 99130-5496