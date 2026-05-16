Niterói: OST encena a peça Um Bonde Chamado desejo em Santa RosaLuan Citele
Um bonde chamado desejo chega à Niterói
Montagem é resultado do processo pedagógico da Turma de Iniciação ao Teatro da OST, reunindo jovens intérpretes em uma experiência cênica
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Dados do Observatório de Segurança do município mostram o menor número de roubos de rua desde o início da série histórica em 2003
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Ativista e parlamentar da cidade, ao lado da eterna Globeleza, fizeram a emoção do público ao celebrarem a força, a beleza e a representatividade das mulheres pretasnos espaços de poder.
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