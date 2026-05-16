Niterói: OST encena a peça Um Bonde Chamado desejo em Santa Rosa - Luan Citele

Niterói: OST encena a peça Um Bonde Chamado desejo em Santa RosaLuan Citele

Publicado 16/05/2026 14:31

Niterói - A Oficina Social de Teatro (OST) realizará no dia 23 de maio, sábado, com a Turma de Iniciação ao Teatro a apresentação do clássico Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams, sob direção geral de José Geraldo Demezio.

Reconhecida como uma das obras-primas do teatro do século XX, a peça acompanha a chegada de Blanche DuBois à casa da irmã, Stella, em um bairro operário de Nova Orleans. Abalada por perdas recentes e presa a um passado de aparências, Blanche tenta sustentar sua dignidade por meio de fantasias e memórias idealizadas. No pequeno apartamento, ela passa a conviver com Stanley Kowalski, marido de Stella, cuja presença intensa e direta provoca um choque inevitável. Entre tensões domésticas, desejos reprimidos e conflitos morais, a convivência revela verdades duras sobre ilusão, paixão e decadência humana.

A montagem é resultado do processo pedagógico da Turma de Iniciação ao Teatro da OST, reunindo jovens intérpretes em uma experiência cênica que alia formação artística e enfrentamento de um texto denso, psicológico e profundamente humano. Em cena estão Alícia Lobo Ricardo, Ana Beatriz Carneiro, Arthur Koenigkam, Baby Morsa, Bruna Roque, Cíntia Salomão, Flavia Bruno Rodrigues, Keller Daudt, Louise Fontes, Nina Trotta. A Classificação etária é 14 anos e os ingressos saem a R$ 10,00

As apresentações acontecerão em dois horários, 17h e 19h30, e serão no Quintal Cultural, situado à Rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói.