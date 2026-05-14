Niterói: a vereadora da cidade, Benny Briolly, ao lado da eterna Globeleza Valeria ValenssaDivulgação
Vereadora Benny Briolly e atriz Valéria Valenssa protagonizam encontro no Prêmio SIM à Igualdade Racial 2026
Ativista e parlamentar da cidade, ao lado da eterna Globeleza, fizeram a emoção do público ao celebrarem a força, a beleza e a representatividade das mulheres pretasnos espaços de poder.
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