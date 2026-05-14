Niterói: No MAC, Eduardo Paes e Rodrigo Neves conversaram sobre o futuro do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Niterói: No MAC, Eduardo Paes e Rodrigo Neves conversaram sobre o futuro do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 14/05/2026 22:08

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, afirmou que a vitória de Eduardo Paes na eleição para governador do Rio de Janeiro, em outubro deste ano, é fundamental para a recuperação do estado. Neves recebeu o ex-prefeito do Rio para uma reunião, nesta quinta-feira (14), no Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Niterói.

“Estou aqui recebendo meu amigo Eduardo. Queria mais uma vez reforçar a importância desta eleição de outubro, a mais importante desde a fusão autoritária na década de 70. A gente precisa salvar o estado do Rio de Janeiro. Não dá mais para a gente ter arrivistas e aventureiros. A gente precisa de um bom gestor que tenha uma visão estratégica, capacidade de trabalho e que tenha compromisso com o cidadão. É por isso que a gente está aqui. Estou muito entusiasmado porque a sua pré-candidatura ao governo do estado vai garantir aquilo que você já fez no Rio e que a gente tem feito em Niterói: organizar as contas públicas , ter plano estratégico de médio e longo prazo, investir na educação, na juventude e enfrentar o tema da segurança com firmeza para devolver a tranquilidade aos cariocas e fluminenses . Eduardo, você fez nove quilômetros de túnel debaixo da Baía no Porto Maravilha. Também fiz um túnel aqui em Niterói esperado há 50 anos. Podem ter certeza que a Linha 3 do Metrô vai sair do papel”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

O ex-prefeito do Rio agradeceu o apoio e reforçou que é uma honra estar ao lado de Rodrigo Neves.

“Eu agradeço. Acho que ter o apoio do Rodrigo mostra bem a linha que a gente quer seguir. Planejamento, gestão, capacidade política para tirar as coisas do papel, entregar serviço para a população, recuperar os serviços do estado, que vão desde a óbvia segurança pública, que é um enorme desafio e vai precisar de muito esforço, e melhorar a saúde, educação e transporte. Trazer para Niterói , São Gonçalo e Itaboraí a Linha 3 do Metrô . São compromissos que estão dentro desse projeto. O Palácio do Ingá também é um equipamento que já poderia estar sob gestão do Município de Niterói e é um compromisso meu fazer essa cessão", completou Eduardo Paes.

Depois do encontro no MAC, Rodrigo Neves e Eduardo Paes seguiram para a Região Oceânica de Niterói, onde almoçaram com vereadores e lideranças políticas de Niterói e da região. De lá, seguiram para o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura, uma das principais ferramentas no combate à criminalidade em Niterói. A equipe do Plano Municipal Pacto Niterói contra a Violência lançado há quase 10 anos e que reduziu em 80% os índices de criminalidade na cidade, apresentou as diretrizes e projetos do Pacto ao pré candidato a Governador, que ficou bem impressionado com o Plano de Niterói e comentou a importância da iniciativa.