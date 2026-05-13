Niterói: Theatro Municipal recebe Myrna Herzog, que é internacionalmente reconhecida como violista da gamba, regente e pesquisadora, com artigos publicados em periódicos de prestígio e no New Grove Dictionary of Music and Musicians - Divulgação

Niterói: Theatro Municipal recebe Myrna Herzog, que é internacionalmente reconhecida como violista da gamba, regente e pesquisadora, com artigos publicados em periódicos de prestígio e no New Grove Dictionary of Music and MusiciansDivulgação

Publicado 13/05/2026 17:39

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói (Quartas Clássicas) recebe o Ensemble Phoenix na quarta-feira, dia 20 de maio, às 19h, com uma apresentação comentada e o uso de instrumentos de época — alguns deles originais do século XVIII, dentro da série Plantas Exóticas. Será a estreia no Brasil da temporada Viagem no Tempo, após anos de atuação no exterior.

Em agosto, a série retorna com Conversa Galante, ampliando o circuito para Petrópolis, na Casa Stefan Zweig. Já em outubro, O Teatro da Cura: Música e Medicina encerra a temporada, retomando os palcos do Midrash, Theatro Municipal de Niterói e Solar de Botafogo. “Concebi esta série como uma viagem turística pelo Tempo. Utilizando o som inigualável dos instrumentos de época como máquina propulsora, cada concerto nos leva a um mundo diferente: em “Plantas Exóticas” vamos visitar a paixão dos europeus Telemann, Handel e Graun pelas descobertas botânicas do Novo Mundo; em “Conversa Galante”, vamos fruir a música dos saraus; e finalmente em “O Teatro da Cura”, vamos visitar a medicina e os médicos dos séculos 16, 17 e 18. Tudo com muito bom humor, sempre dialogando como o presente, com o Brasil – e com a qualidade que se tornou sinônimo do nosso nome, explica Myrna Herzog.

Fundado em 1998 em Israel e hoje também sediado no Rio de Janeiro, o Ensemble Phoenix, dirigido pela renomada regente e violista da gamba Myrna Herzog, é referência mundial na música antiga, com 17 álbuns e dezenas de vídeos disponíveis nas plataformas digitais. Utilizando instrumentos de época, o grupo interpreta obras da Idade Média ao início do século XIX, sendo frequentemente elogiado pela crítica como “magistral”, “único” e “extraordinário”. O Ensemble Phoenix tem tido papel fundamental na divulgação da música brasileira no exterior, com destaque para a única gravação mundial do Credo do Imperador Pedro I em instrumentos históricos, além de importantes obras de José Maurício Nunes Garcia.



Myrna Herzog é internacionalmente reconhecida como violista da gamba, regente e pesquisadora, com artigos publicados em periódicos de prestígio e no New Grove Dictionary of Music and Musicians. Pioneira da viola da gamba no Brasil, foi a primeira gambista profissional do país, fundando o primeiro curso do instrumento e a primeira orquestra barroca brasileira, a Academia Antiqua Pró-Arte. Como solista atuou em 25 países, apresentou-se com a Filarmônica de Israel e como regente dirigiu óperas e oratórios, ministrou oficinas no Brasil e na Royal Academy of Music de Londres. Sua discografia disponível em plataformas digitais reúne 22 gravações como regente e intérprete na viola da gamba, quinton, vielle e violoncelo barroco e moderno.



Programa:



Amor por Plantas Exóticas: Telemann, Haendel e amigos



O programa parte de uma curiosa faceta da vida de Georg Philipp Telemann: sua paixão por botânica. Em correspondência com compositores como Haendel e Graun, havia troca não apenas de ideias musicais, mas também de bulbos e espécimes vindos de diferentes partes do mundo. Inspirado por esse diálogo entre arte e natureza, o repertório reúne obras de Telemann, Haendel e Graun, uma suite floral de James Oswald (1755) com jacintos, tulipas e anêmonas (as flores que Telemann cultivava em seu jardim em Hamburgo) - às quais se somam “espécies” brasileiras, em composições de Eduardo Antonello e Antonio Callado. Nesta apresentação o Ensemble PHOENIX terá a participação de Tomaz Soares (violino barroco), Gabriel Ferrante (flauta transversa barroca), Fernando Thebaldi (viola barroca), Eduardo Antonello (cravo e órgão) e Myrna Herzog (viola de gamba).