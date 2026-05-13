Niterói: evento gratuito terá shows e gastronomia na orla de Piratininga - Divulgação

Niterói: evento gratuito terá shows e gastronomia na orla de PiratiningaDivulgação

Publicado 13/05/2026 17:20

Niterói - Tem programação das boas neste fim de semana, na Região Oceânica, com muito rock, área kids, moda, artesanato, cerveja gelada e cheirinho de churrasco no ar. A Praça do Descobrimento, em Piratininga, vai receber o Circuito BBQ, um festival para toda a família, que une comida de rua de qualidade, música boa e muita diversão ao ar livre. No palco, as bandas Radial 80 e Banda W se apresentam no sábado e, no domingo, Del Rei e os Belinas e Bloody Mary. É só conferir a programação e entrar no clima porque os shows são gratuitos.

O Circuito BBQ Piratininga é uma realização da Associação de Food Trucks de Niterói com apoio da Prefeitura de Niterói através da Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu. A proposta do BBQ Piratininga, que começa às 13h, é ser um programa para que toda a família possa curtir junta ao ar livre, saborear uma boa carne na brasa, tomar aquela cervejinha bem gelada e deixar a trilha sonora por conta de artistas que sabem fazer a praça vibrar. A programação reúne food trucks especializados em churrasco artesanal, petiscos criativos, sobremesas irresistíveis, cerveja trincando de gelada e opções para todos os gostos e idades. O ambiente conta com espaços para sentar, áreas de convivência e muita sombra natural para garantir o conforto. Tudo isso em meio a um clima leve, familiar e descontraído, típico dos melhores festivais de rua.



No sábado, a Banda Radial 80 abre, às 14h, a rodada de shows e volta a se apresentar às 16h, com um repertório recheado de sucessos do rock nacional e internacional dos anos 80 e 90, de Legião Urbana a Bon Jovi. Às 19h, quem sobe ao palco é a Banda W com o melhor do rock nacional.

No domingo, Del Rei e os Belinas fazem apresentação às 14 e 16h, com o melhor do pop rock. E, à noite, quem fecha o evento com chave de ouro é a banda Bloody Mary, a partir das 19h, para fazer todo mundo dançar e cantar junto.



Serviço:

Circuito BBQ Piratininga

Local: Praça do Descobrimento (próximo ao Trevo de Piratininga)

Dias: 16 e 17 de maio

Horário: a partir das 13h

Shows:

Sábado (16)

14h e 16h - Banda Radial 80

19h – Banda W

Domingo (17)

14h e 16h – Del Rei e os Belinas

19h - Bloody Mary

Entrada gratuita