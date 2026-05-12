Niterói: Arena Multi é montada na Região Oceânica - Divulgação

Niterói: Arena Multi é montada na Região OceânicaDivulgação

Publicado 12/05/2026 21:06

Niterói - Com a Copa do Mundo se aproximando, o clima de torcida, expectativa e paixão pelo futebol já começa a tomar conta dos brasileiros e uma das tradições mais queridas desse período é, sem dúvida, colecionar o álbum oficial de figurinhas. Pensando nisso, o Multicenter Itaipu criou a Arena Multi, um espaço temático e estruturado especialmente para reunir colecionadores, apaixonados por futebol e famílias em um ambiente de troca, diversão e convivência.

Localizada no Hall da Universo, no 2º piso do shopping, a Arena Multi funciona diariamente, acompanhando o horário de funcionamento do Multicenter Itaipu, com acesso gratuito ao público. O espaço estará disponível até o dia 15 de julho. A proposta é simples, mas cheia de significado para quem vive a emoção da Copa: levar as figurinhas repetidas, encontrar outros colecionadores, negociar, trocar e celebrar cada nova figurinha conquistada no álbum.

Afinal, abrir um pacotinho e encontrar aquela figurinha rara ou completar uma página importante do álbum faz parte da experiência afetiva que atravessa gerações e conecta crianças, jovens e adultos em torno da paixão pelo futebol.

Além de oferecer um ambiente confortável e pensado especialmente para as trocas, a Arena Multi também se torna um espaço de encontro entre torcedores, incentivando novas amizades, conversas sobre futebol, memórias de Copas passadas e toda a expectativa para o maior campeonato do mundo. Para deixar a experiência ainda mais divertida, o espaço conta com duas mesas oficiais de futebol de botão disponíveis para utilização. Os visitantes podem levar seus próprios jogos para aproveitar o momento e entrar ainda mais no clima esportivo. Outro diferencial é a praticidade: os álbuns e figurinhas podem ser encontrados em lojas do próprio shopping, permitindo que o público garanta novos pacotinhos e já participe das trocas

no local.



Mais do que um espaço de trocas, a Arena Multi reforça a proposta do Multicenter Itaipu de promover experiências de lazer, convivência e entretenimento para toda a família, transformando o local em um verdadeiro ponto de encontro para quem vive a emoção da Copa dentro e fora das quatro linhas.



Serviço



Arena Multi – Espaço de troca de figurinhas da Copa

Local: Hall da Universo – 2º piso do Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu, Niterói/RJ

Período: até 15 de julho

Funcionamento: diariamente, de acordo com o horário do local

Entrada gratuita.