Niterói: Elas no Turismo acontece no auditório do Museu de Arte Contemporânea, na Boa Viagem - Divulgação

Niterói: Elas no Turismo acontece no auditório do Museu de Arte Contemporânea, na Boa ViagemDivulgação

Publicado 12/05/2026 20:14

Niterói - O Projeto Elas no Turismo!, que qualifica profissionalmente mulheres para atuarem no setor turístico de Niterói, tem início nesta quinta-feira, dia 14, no auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Boa Viagem.

Estarão presentes na abertura o Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, Fernanda Sixel Neves, Representante do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados (EPTC), representantes do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Eliane da Conceição Leite, da área de Relacionamento Corporativo, e o gerente da Unidade de Niterói, Marcelo Luiz Fontolan, que farão saudações e falarão sobre a importância dos cursos.



A aula inaugural será às 16h30min com o tema “Papéis Sociais e Direitos das Mulheres”, ministrada por Fernanda Sixel Neves, pedagoga e primeira-dama de Niterói. Aliando desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo local e inclusão social, o Projeto atende, inicialmente, 40 mulheres moradoras de Niterói, com prioridade para aquelas em situação de violência, atendidas no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), de Niterói, também especialmente para aquelas em situação de vulnerabilidade.



A proposta está alinhada às diretrizes das políticas públicas da Prefeitura de Niterói voltadas para as mulheres, bem como às estratégias de qualificação da mão de obra turística. O Projeto atua diretamente na redução de desigualdades, ao priorizar mulheres em situação de vulnerabilidade social, ampliando suas oportunidades de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.



Além da capacitação técnica, o projeto prevê a concessão de auxílio financeiro de natureza indenizatória, a ser pago pela Neltur às participantes regularmente matriculadas e frequentes, com a finalidade exclusiva de subsidiar despesas com transporte e alimentação nos dias de atividades presenciais.



O projeto Elas no Turismo! é uma iniciativa da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, com o Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidado – EPTC, da Secretaria Municipal da Mulher, com a Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária – SMASES, e do Matiz Niterói Design Hotel.





