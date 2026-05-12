Niterói: Cineclube Rã Vermelha acontece no Cine Arte UFF e exibe o longa-metragem O Saci - Divulgação

Niterói: Cineclube Rã Vermelha acontece no Cine Arte UFF e exibe o longa-metragem O SaciDivulgação

Publicado 12/05/2026 12:50

Niterói - O Cineclube Rã Vermelha apresenta sua próxima sessão gratuita com a exibição do clássico do cinema fantástico brasileiro ‘O Saci’ (1953), dirigido por Rodolfo Nanni. Inspirado na obra de Monteiro Lobato, o filme integra a programação do projeto no Cine Arte UFF e será exibido no dia 22 de maio, às 19h, com entrada gratuita.



O longa, considerado a primeira produção infantil importante do cinema nacional, é baseado no universo do Sítio do Picapau Amarelo e conta com nomes importantes em sua realização, como Nelson Pereira dos Santos e Alex Viany. Em 1954 o filme ganhou o Prêmio Saci, que premiou os melhores filmes brasileiros da década de 1950. A cópia exibida no Cine Arte UFF é um arquivo gentilmente cedido pelo Centro Técnico Audiovisual (CTAV), garantindo uma qualidade de imagem superior à encontrada em versões disponíveis online.



Para Fabrício Basílio, um dos idealizadores do cineclube, a sessão propõe não apenas revisitar um clássico, mas também refletir criticamente sobre ele. “Trata-se de um clássico, mas revisitar a obra de Monteiro Lobato exige um olhar crítico, especialmente em relação às suas representações raciais. Exibir esse filme hoje é importante para discutir os limites de uma obra fundamental do cinema brasileiro fantástico, mas também por permitir mais um ponto de reflexão sobre a obra de Monteiro Lobato”. Já Otávio Lima, um dos criadores do Cineclube Rã Vermelha, destaca o valor da experiência coletiva e da qualidade da exibição, explicando que “é uma oportunidade incrível de ver ou rever o filme em condições muito melhores do que as disponíveis na internet, graças ao CTAV que disponibilizou o material para a sessão”.

SOBRE O CINECLUBE RÃ VERMELHA



O Cineclube Rã Vermelha foi criado em 2014 por estudantes da Universidade Federal Fluminense e em 2020 o projeto foi interrompido, retornando em 2024 e consolidando-se como espaço de formação de público e difusão audiovisual.



Este ano, o cineclube realiza uma programação que se estende até junho, com oito sessões no total — cinco no Cine Arte UFF, incluindo uma “Sessão Girinos” voltada para estudantes da rede pública, com o objetivo de estimular o senso crítico e aproximar jovens espectadores do cinema nacional contemporâneo, além de três sessões itinerantes em escolas. Parte das exibições contará também com debates com especialistas.



O projeto conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, e do Governo Federal, via Política Nacional de Fomento à Cultura (PNAB). Realizado pela Fantascópio Produções e produzido pela Comala Filmes, o Rã Vermelha reafirma sua vocação como espaço de resistência cultural, reflexão e valorização do cinema de gênero. Mais informações sobre a programação e atividades formativas estão disponíveis nas redes sociais do cineclube: @cinecluberavermelha.



SERVIÇO:



Sessão: dia 22 de maio, às 19h. Filme brasileiro, clássico do cinema fantástico, ‘O Saci’ (1953), escrito e dirigido por Rodolfo Nanni é baseado no universo do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. Realização de Nelson Pereira dos Santos e Alex Viany. Premiado em 1954 com o Prêmio Saci.



Sinopse: O filme narra as aventuras de Pedrinho, Narizinho e a boneca de pano Emília no Sítio do Picapau Amarelo, junto com sua avó Dona Benta e Tia Nastácia. Pedrinho visita o Tio Barnabé para ouvir suas histórias sobre o Saci, um travesso ser de uma perna só que habita a floresta. Um dia, Pedrinho consegue prender o Saci em uma garrafa. No entanto, quando Narizinho é ‘transformada’ em pedra pela feiticeira Cuca, Pedrinho precisa da ajuda do Saci para quebrar o feitiço.



Local: Cine Arte UFF — R. Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói (RJ). Entrada franca.

Retirar o ingresso na bilheteria do cinema.

