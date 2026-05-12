Niterói: Pedro Gomes, presidente da OAB Niterói, vem fortalecendo a ESA com melhorias estruturais - Divulgação

Niterói: Pedro Gomes, presidente da OAB Niterói, vem fortalecendo a ESA com melhorias estruturaisDivulgação

Publicado 12/05/2026 12:44

Niterói - Criada em 15 de maio de 1995, a ESA Niterói tornou-se referência no ensino jurídico, sendo a primeira subseção do Brasil a instaurar sua própria Escola Superior de Advocacia, inspirada no legado de Vargas Villa. Seu primeiro diretor foi Lionil da Silva Mello.

A celebração da data contará com a inauguração do Espaço Digital da ESA, dia 15, às 10h. Ao longo dessas mais de três décadas, milhares de vidas foram transformadas por meio da educação continuada, cursos, projetos e iniciativas inovadoras. Na atual gestão, Pedro Gomes, presidente da OAB Niterói, vem fortalecendo a ESA com melhorias estruturais, novos projetos e importantes negociações educacionais. Desde 2022, a Direção-Geral é conduzida por Júnior Rodrigues, que desenvolve uma gestão pautada em missão, visão e valores, conectada às necessidades da advocacia moderna e inovadora.

A ESA também marcou a história do Sistema OAB com a primeira pós-graduação social do Brasil, coordenada por Matilde Slaibi, além do consagrado “Projeto 11º Período”, coordenado pela OAB Jovem Niterói, presidida por Gabriel Nogueira.

Entre 2022 e 2024, mais de 24 mil alunos passaram pela ESA Niterói. Mais do que ensinar Direito, a ESA forma trajetórias, inspira gerações e transforma vidas.