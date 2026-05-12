Niterói: José Messias Xavier nasceu no Rio de Janeiro, mora em Niterói há 30 anos, é jornalista e trabalhou nos principais veículos de Comunicação do país - Divulgação

Niterói: José Messias Xavier nasceu no Rio de Janeiro, mora em Niterói há 30 anos, é jornalista e trabalhou nos principais veículos de Comunicação do paísDivulgação

Publicado 12/05/2026 10:40

Niterói - “A Fome de Tudo”, terceiro livro do jornalista, poeta e escritor José Messias Xavier, tem lançamento marcado para o sábado (16/5), entre 10h e 12h, na histórica livraria Panorama Romanceiro, na Rua José Clemente, 68, Centro de Niterói. A obra, primeira do autor em poesia, é publicada pela Editora Minimalismos (www.editoraminimalismos.com), de São Paulo, e estará à disposição do público na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), de 22 a 26 de julho.

Com 106 páginas, “A Fome de Tudo” reúne 35 poemas, escritos entre 2017 e 2024, que compõem um mosaico das experiências do autor em cidades do Brasil e do exterior. Traz uma abordagem reflexiva sobre o cotidiano das pessoas, a miséria, os conflitos sociais e políticos, a religiosidade, os amores, a vida, a morte, a sexualidade e a subjetividade nas relações interpessoais. Usa, para isso, uma simbologia que dialoga com outras expressões artísticas e escolas literárias do século XX.

“A Fome de Tudo” traz elementos das culturas popular e erudita, com especial apreço à individualidade, à memória e à pluralidade. Nos versos, incorpora técnicas do Expressionismo, do Simbolismo e do Surrealismo para compor uma estética híbrida e, por ela, traduzir a vivência humana e questionar as narrativas “totalizantes” e “totalitárias”, que reapareceram em um cenário tecnológico favorável à sua expansão.

José Messias Xavier nasceu no Rio de Janeiro, mora em Niterói há 30 anos, é jornalista e trabalhou nos principais veículos de Comunicação do País. Hoje, atua em Assessoria de Imprensa e escreve uma coluna de crônicas e artigos sobre Literatura, Filosofia e cultura em geral para o jornal fluminense Toda Palavra. Em 2003, recebeu o prêmio de Jornalismo em Profundidade, o principal da Inter American Press Association, em Chicago, Estados Unidos, com uma série de reportagens sobre o sistema judicial brasileiro.

Lançou o romance “Lótus”, em 2014, pela Multifoco, e o livro-reportagem “Não Matarás”, em 2022, pela Nitpress, ano em que teve publicado seu poema “Além da curva do tempo” na I Antologia Niterói Hoje, da editora Niterói Livros. Em 2023, obteve, com o poema “Quando um dia alguém sonhou”, o primeiro lugar do júri técnico da Mostra Cultural “Olhares sobre o Patrimônio Fluminense”, organizada por um conjunto de instituições científicas e culturais do estado do Rio de Janeiro, incluindo o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e o INEPAC (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual).

Profissionalmente, andou por cidades de todo o Brasil, América do Sul e Estados Unidos. Quando trabalhou como assessor da Reitoria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), participou ativamente da criação da Biblioteca do Centro de Letras e Artes, a primeira biblioteca universitária brasileira aberta ao público, no bairro da Urca.

LIVRARIA – A Panorama Romanceiro é um patrimônio da cultura em Niterói. Criada em 1970 pelo advogado e livreiro Adroaldo Peixoto Garani, passou de uma pequena banca de livros na Universidade Federal Fluminense (UFF) para uma livraria que vende para o mundo inteiro. Hoje, é uma referência no comércio de livros novos, raros e usados.

EDITORA – A Minimalismos é uma casa editorial focada em literatura contemporânea, publicando obras de ficção e não ficção com uma abordagem objetiva, poética e viva. Especializada em contos, romances, crônicas e poesia, a editora destaca-se por realizar chamadas de originais para publicação no modelo tradicional, sem custos para os autores.