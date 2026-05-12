Niterói: Contabike registrou a passagem de 7.965 bicicletas em um único dia, consolidando-se como a ciclovia com maior fluxo do país - Divulgação

Niterói: Contabike registrou a passagem de 7.965 bicicletas em um único dia, consolidando-se como a ciclovia com maior fluxo do paísDivulgação

Publicado 12/05/2026 06:55

Niterói - A ciclovia da Avenida Marquês do Paraná, em Niterói, alcançou um novo marco na mobilidade urbana brasileira na última terça-feira (05). Segundo dados do sistema de monitoramento da Eco-Counter Brasil, o Contabike, a via registrou a passagem de 7.965 bicicletas em um único dia, consolidando-se como a ciclovia com maior fluxo do país.

“O crescimento da mobilidade por bicicleta em Niterói mostra que investir em infraestrutura cicloviária é investir em qualidade de vida, sustentabilidade e em uma cidade mais humana e conectada com o futuro. Seguiremos ampliando nossa malha cicloviária para garantir deslocamentos cada vez mais seguros e eficientes para a população”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Desde 2024, o índice aponta a ciclovia da Marquês do Paraná como a mais movimentada do Brasil. Em dois anos, o número de ciclistas registrados na via cresceu 44%, saltando de 5.500 para 7.965 usuários. Esse crescimento acompanha os investimentos realizados pela Prefeitura de Niterói em infraestrutura cicloviária, sinalização, campanhas educativas e integração entre modais. Atualmente, a cidade é reconhecida nacionalmente pelas iniciativas voltadas à mobilidade por bicicleta e segue ampliando ações para incentivar o uso seguro e cotidiano desse meio de transporte.

O resultado reforça o crescimento do uso da bicicleta como meio de transporte na cidade e evidencia o impacto das políticas públicas voltadas à mobilidade ativa. Além da Marquês do Paraná, outros pontos estratégicos da malha cicloviária de Niterói também apresentaram números expressivos no último mês. Na Rotatória de Camboinhas, foram contabilizados 2.037 ciclistas. Já a ciclovia da Amaral Peixoto registrou 5.772 passagens, enquanto a de São Lourenço alcançou 4.124 ciclistas. Todos os números representam recordes de passagens nesses locais desde a implantação do sistema Contabike.

De acordo com Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta, os recordes refletem um trabalho contínuo realizado pelo município para ampliar a segurança e incentivar modais sustentáveis. “Esses resultados são reflexo do trabalho que Niterói vem desenvolvendo em prol da sustentabilidade, da integração urbana e de um trânsito mais seguro para todos. Cada vez mais pessoas estão optando pela bicicleta por ser um meio de transporte democrático, acessível e eficiente”, destaca.

Os dados demonstram uma mudança gradual no comportamento da população, que tem aderido cada vez mais à bicicleta como alternativa de deslocamento diário, seja pela praticidade, economia ou sustentabilidade. Considerada um dos principais eixos cicloviários da cidade, a ciclovia da Avenida Marquês do Paraná tem papel estratégico na conexão entre diferentes regiões de Niterói, contribuindo para reduzir o tempo de deslocamento e estimular alternativas de mobilidade urbana mais sustentáveis.

