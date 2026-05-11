São Gonçalo: homenagem reconhece prefeitos que vêm impulsionando a transformação digital nos municípios com iniciativas voltadas à modernização da gestão pública - Divulgação

São Gonçalo: homenagem reconhece prefeitos que vêm impulsionando a transformação digital nos municípios com iniciativas voltadas à modernização da gestão públicaDivulgação

Publicado 11/05/2026 17:05

São Gonçalo - O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, vai receber o título de Prefeito Inovador 2026 durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Teresópolis no próximo dia 21 de maio. O evento vai reunir gestores públicos selecionados pela Rede Cidade Digital para troca de informações e debates sobre novas implementações tecnológicas nos municípios brasileiros. São Gonçalo foi selecionada por implantar os sistemas integrados de informações na Secretaria de Saúde e Defesa Civil.

A informatização da rede municipal de saúde, implantada na gestão do Capitão Nelson, auxilia na gestão dos serviços, nas tomadas de decisões, na melhoria dos indicadores de saúde e ainda acompanha o faturamento das unidades. O sistema permite o acompanhamento em tempo real de dados assistenciais, otimizando o fluxo de trabalho nas unidades de saúde e auxiliando a gestão a tomar decisões mais assertivas e estratégicas, desde a compra de insumos até o faturamento final.

A ferramenta de gestão também impulsionou os indicadores de saúde no município ao passar dos anos, principalmente em comparação aos primeiros anos do governo do prefeito Capitão Nelson. Nos últimos anos, São Gonçalo vem registrando aumento constante nos números de consultas, internações, exames, cirurgias e faturamento.



“Receber o título de Prefeito Inovador 2026 é motivo de muito orgulho para São Gonçalo e representa o reconhecimento de um trabalho sério, comprometido com a modernização da gestão pública e, principalmente, com o cuidado da nossa população. Investimos na informatização porque entendemos que a tecnologia é uma ferramenta essencial para tornar os serviços mais eficientes. Hoje, conseguimos otimizar recursos e oferecer um atendimento mais qualificado e humanizado aos gonçalenses. É muito gratificante ver São Gonçalo se tornando referência para outras cidades do Brasil e sendo destaque em eventos nacionais de inovação em gestão pública”, destacou Capitão Nelson.







A iniciativa já foi exemplo para várias outras cidades, que visitaram a Secretaria para conhecer de perto como o sistema funciona e auxilia nas tomadas de decisões. São Gonçalo já recebeu visitas de representantes de Duque de Caxias, Macaé, Itaboraí, Arraial do Cabo, Saquarema, Cabo Frio, São Francisco de Itabapoana, Porciúncula, Serra, no Espírito Santo; São José dos Campos, São Paulo; entre outras para conhecer o sistema de integração de dados da rede municipal de saúde.







A rede municipal de saúde conta com a informatização de todas as unidades de saúde desde a Atenção Primária, inclusive prestadores de serviços e prontuário eletrônico do paciente (PEP) com o uso único de sistema de coleta de dados que ajuda, ainda, na redução dos custos do serviço público. O sistema tem um algoritmo de previsibilidade, que foi criado em parceria com a Universidade de Toronto, no Canadá, que também possibilita programar as intervenções futuras.







Devido ao sistema, a cidade foi destaque na Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) 2024, em Brasília. O evento teve como tema central as “Novas Formas de Cuidar” e reuniu as maiores inovações de governo da América Latina. Cada município convidado pelo Ministério do Planejamento apresentou a tecnologia que aprimorou a gestão pública e a eficiência dos serviços prestados à sociedade. Na Semana, a Fundação Municipal de Saúde participou da mesa redonda com o tema “Conheça Iniciativas de Transformação Digital Inclusiva em Estados e Municípios”.







Homenagem







O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Teresópolis é promovido pela Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de Teresópolis e com apoio institucional do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste). Ele vai promover debates sobre a importância da transformação digital para o avanço dos serviços públicos municipais.







A homenagem reconhece prefeitos que vêm impulsionando a transformação digital nos municípios com iniciativas voltadas à modernização da gestão pública, à digitalização dos serviços e ao uso estratégico de dados para decisões mais eficientes. Também valoriza a implantação de soluções tecnológicas que tornam o atendimento à população mais rápido, acessível e inovador.







Fotos: Jonnathan Smith