Niterói: Orquestra Aprendiz Musical faz parte do álbum Choro Sinfônico, que será lançado com show no Theatro Municipal - Divulgação

Niterói: Orquestra Aprendiz Musical faz parte do álbum Choro Sinfônico, que será lançado com show no Theatro MunicipalDivulgação

Publicado 11/05/2026 16:36

Niterói - O Programa Aprendiz Musical, iniciativa da Prefeitura de Niterói que atende cerca de 10 mil alunos, comemora 25 anos com um novo marco: a gravação do álbum digital Choro Sinfônico. O trabalho reúne a Orquestra Aprendiz Musical e a Orquestra de Sopros Aprendiz Musical em um repertório inédito, inspirado em nomes fundamentais do gênero, como Altamiro Carrilho, Pixinguinha, Benedito Lacerda, Anacleto de Medeiros e Ernesto Nazareth.

O lançamento será no dia 15 de maio, às 19h30, no Theatro Municipal de Niterói (Rua Quinze de Novembro 35, Centro), em um concerto que terá participação dos solistas Cristóvão Bastos e Antonio Rocha. Ingressos à venda pela plataforma Sympla. Na mesma data, o disco estará disponível no Spotify.

A escolha do choro ajuda a aproximar diferentes gerações. De um lado, mestres que ajudaram a moldar o gênero; de outro, jovens músicos em formação. Na Orquestra Aprendiz Musical, são 50 integrantes sob regência do maestro Evandro Rodriguese. Já a Orquestra de Sopros reúne 40 músicos, conduzidos por Gabriel Dellatorre.

“O Aprendiz Musical é o maior programa de música do Brasil, chancelado pela Unesco. Estamos muito felizes com os 25 anos e o lançamento do álbum. É um exemplo de programa social, de cidadania e de cultura de paz para o país”, avalia o secretário municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz.

São inúmeras histórias de vidas transformadas que ajudam a dimensionar esse percurso, como a do violinista Samir Castillo. Ele estuda música desde os 12 anos e, hoje, aos 25, já se vê como um veterano. “Meus pais sempre me incentivaram a ouvir e conhecer música”, lembra. Para ele, a experiência vai além da técnica: “A música consegue descrever com sons aquilo que nos faltam palavras”.

Há 14 anos no programa, o maestro Evandro Rodriguese acompanhou de perto a evolução de diferentes gerações de alunos. “Nós plantamos uma semente em cada um. E essa semente vai germinar em melhores cidadãos”, diz.

25 anos de vidas transformadas pela música

Criado em 2001, o Aprendiz Musical já impactou milhares de crianças, adolescentes e jovens, promovendo inclusão social e desenvolvimento integral por meio da música. Atualmente, cerca de 10 mil alunos de até 20 anos são atendidos gratuitamente, em um modelo estruturado que integra educação, cultura e cidadania.

A formação musical tem início nas escolas municipais de ensino fundamental, alcançando 100% da rede pública, onde os estudantes têm seu primeiro contato com a música. Nos níveis mais avançados, o Programa oferece prática instrumental e canto coral em polos localizados na Zona Norte, no bairro do Fonseca, e na região central da cidade, onde são formadas orquestras e corais. Nos polos, além da formação artística, os alunos recebem bolsa auxílio e participam de atividades complementares que fortalecem seu desenvolvimento social e cultural, como oficinas, cursos, passeios e intercâmbios.

Ao longo de seus 25 anos, o Programa Aprendiz Musical se consolida como uma política pública estratégica de inclusão e transformação social, utilizando a música como ferramenta para a formação de cidadãos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No ano passado, o Programa foi reconhecido como uma iniciativa alinhada às diretrizes da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) ao ser convidado para a Conferência Mundial sobre Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável - Mondiacult, em Barcelona. A iniciativa integra o Pacto Niterói Contra a Violência, ampliando sua contribuição para a prevenção da violência por meio da educação e da cultura, em articulação com diferentes setores do poder público e da sociedade civil.

O Programa Aprendiz Musical é realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

SERVIÇO

Evento: Lançamento do álbum Choro Sinfônico – 25 anos do Programa Aprendiz Musical

Data: 15 de maio (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro, Niterói

Ingressos: R$ 4 (inteira)|R$ 2 (meia-entrada) - Venda pela plataforma Sympla