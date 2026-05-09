Niterói: livro com contos macabros será lançado por autores da cidade, em São Francisco - Divulgação

Niterói: livro com contos macabros será lançado por autores da cidade, em São FranciscoDivulgação

Publicado 09/05/2026 06:59

Niterói - No dia 9 de maio (sábado), às 15h, autores de todo o Brasil se unem para lançar a Coletânea Contos Macabros vol II, no ML Lopes Bistrô, em São Francisco.

A obra, organizada por Nilton Oliveira e Roberta de Souza, chega para consolidar a curiosidade por esse tipo de leitura. Afinal, após o estrondoso sucesso de Contos Macabros I, esta é a conta que fecha: a gigantesca curiosidade sobre o desconhecido, o sobrenatural e a mente macabra.

Completamente diversificada, a coletânea, assinada por 15 escritores, traz temáticas diferenciadas, porém totalmente aterrorizantes. A capa, mais uma vez desenhada pelo magnífico desenhista Abel Thomé, chama a atenção de todos que, por descuido, caem em suas garras, atraindo, como moscas na luz, leitores ávidos por histórias arrepiantes.

“É sempre uma enorme felicidade apresentar aos leitores livros coletivos com autores que apresentam perfis tão diversificados que, ao mesmo tempo, se completam em livros espetaculares como este.” Explica Roberta de Souza.

Serviço:

Lançamento Coletânea Contos Macabros II

9 de maio (sábado), às 15h

ML Lopes Bistrô - Rua Hélio da Silva Carneiro 78, São Francisco. (Dentro AABB São Francisco)