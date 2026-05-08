Niterói: reforçando ações de conscientização da campanha Maio Amarelo - Lucas Benevides

Niterói: reforçando ações de conscientização da campanha Maio AmareloLucas Benevides

Publicado 08/05/2026 22:05 | Atualizado 08/05/2026 22:05

Niterói - Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a campanha Maio Amarelo da Prefeitura de Niterói segue com ações de conscientização para a redução de acidentes. Nesta sexta-feira (8), a praça de pedágio da Ponte Rio-Niterói recebeu uma mobilização conjunta da NitTrans, Polícia Rodoviária Federal, Ecovias Ponte, Operação Lei Seca, Detran-RJ, Sest Senat e outros órgãos parceiros.

A atividade faz parte do calendário de iniciativas promovidas ao longo do mês de maio pela NitTrans.

“A NitTrans realiza ações educativas ao longo de todo o ano, mas, no Maio Amarelo, esse trabalho é intensificado para ampliar a conscientização sobre a segurança no trânsito. Também promovemos iniciativas voltadas às crianças, porque entendemos que a educação desde cedo é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e contribuir para um trânsito mais seguro no futuro”, destacou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Durante a ação, os participantes puderam experimentar os óculos de alcoolemia, equipamento que simula os efeitos da embriaguez. Ao utilizar o acessório, o público percorria um pequeno circuito para vivenciar, na prática, as dificuldades provocadas pelo consumo de álcool.

“Gostei muito da experiência de testar os óculos de alcoolemia, porque eles mostram, na prática, os riscos de dirigir após consumir bebida alcoólica. É importante ter esse tipo de incentivo para motoristas e motociclistas. Eu, como motociclista, sei da importância de ter mais atenção e cuidado no trânsito. Misturar bebida e direção pode ser fatal. Campanhas como essa precisam acontecer mais vezes”, destacou Gustavo de Souza, motoboy de 40 anos.

Programação – Durante o mês, a cidade receberá diversas ações educativas e de mobilização social, como blitzes informativas (Pit Stop Amarelo), intervenções com motociclistas, ciclistas e pedestres, além de capacitações voltadas à prevenção de acidentes e à segurança viária.

A programação inclui ainda atividades lúdicas com minipista interativa para crianças, ações em escolas por meio do Projeto Escola Viva, exposições temáticas, pedalada e caminhada de conscientização, além de treinamentos específicos, como capacitação para motoristas e curso de primeiros socorros.

“Desde o início do mês, a Prefeitura, por meio da NitTrans, vem realizando um importante trabalho de conscientização no trânsito. Já promovemos diversos pit stops educativos pela cidade e, hoje, participamos de mais essa ação. O mais importante de tudo isso é salvar vidas. Vamos continuar trabalhando ao longo do Maio Amarelo para fortalecer cada vez mais essa conscientização”, destacou o diretor de Trânsito da NitTrans, Ruy França.

Ações nas ruas do Centro

Nesta quinta-feira (7), o Centro da cidade recebeu duas intervenções: o PitStop Amarelo, no Terminal Rodoviário João Goulart, e a instalação de cartazes na Avenida Ernani do Amaral Peixoto. Durante a noite, uma ação educativa simulou os efeitos da embriaguez para alertar a população sobre os riscos da combinação entre álcool e direção.

“O Maio Amarelo é um chamado à responsabilidade coletiva no trânsito. Com ações educativas em pontos estratégicos da cidade, buscamos conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres de que atitudes simples, como respeitar as leis e enxergar o outro, podem salvar vidas. Nosso objetivo é construir um trânsito cada vez mais seguro e humano em Niterói”, destacou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

No Terminal, os motociclistas que passaram pelo local tiveram a oportunidade de instalar gratuitamente a antena corta-pipa, em ação realizada em parceria com a Honda Pernambuco, o Sest Senat e a Arteris. Eles também receberam cartilhas sobre segurança no trânsito e puderam simular os efeitos da embriaguez com o uso de óculos de realidade virtual.

Já na Amaral Peixoto, uma das principais avenidas da cidade, a campanha com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas” ganhou destaque com cartazes de 2m x 1m. O local foi escolhido estrategicamente por concentrar grande circulação de pessoas diariamente. A exposição permanecerá no local até o fim do mês.

No início da noite, a equipe da NitTrans realizou uma ação com abordagem descontraída durante o “happy hour” na Cantareira, bairro boêmio da cidade. Com panfletos educativos, bafômetro e simulador de embriaguez, as pessoas foram convidadas a participar de uma atividade que demonstrava como a visão pode ficar distorcida após o consumo de álcool e os perigos que isso pode representar no trânsito.

