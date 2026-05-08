Niterói: "Somos uma cidade cultural, é uma cidade musical, e os niteroienses terão a chance de fazer a faculdade mais perto de casa", afirmou o prefeito Rodrigo Neves

Niterói - A Prefeitura e a Universidade Federal Fluminense (UFF) firmaram mais uma parceria em prol das artes. O prefeito Rodrigo Neves e o reitor da UFF, Antônio Claudio da Nóbrega, assinaram, nesta quinta-feira (7), um acordo de cooperação técnica entre a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF e o programa Aprendiz Musical. O objetivo é promover a troca de experiências entre os músicos profissionais e os jovens do Aprendiz.
Além do intercâmbio entre a orquestra e o programa de musicalização, foi anunciada a criação de um curso de graduação em música na Universidade Federal Fluminense. A proposta, debatida em um grupo de trabalho no Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), ainda será apresentada ao Ministério da Educação.
“A parceria do Aprendiz Musical com a Orquestra da UFF é extraordinária e vai ampliar a formação desses jovens. Ter o curso de graduação em música na UFF vai ser muito bom, porque Niterói é uma cidade cultural, é uma cidade musical, e os niteroienses terão a chance de fazer a faculdade mais perto de casa”, afirmou Rodrigo Neves.
O reitor da Universidade Federal Fluminense destacou a importância das parcerias entre a instituição de ensino e a Prefeitura. “Mais uma vez, a Prefeitura multiplica os esforços que fazemos na UFF. Fico muito feliz com a cooperação entre um projeto social da grandeza do Aprendiz Musical e uma orquestra sinfônica de altíssimo nível como a nossa. Certamente esse acordo dará ainda mais força ao encaminhamento desses jovens”, disse Antônio Claudio da Nóbrega.
Acompanharam a assinatura do acordo a primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves; o secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz; a secretária de Culturas, Julia Pacheco; o secretário de Educação, Bira Marques; os diretores do Programa Aprendiz Musical, João Carino e Luiza Carino; o ex-aluno e coordenador geral do Aprendiz Musical, João Victor Reis, e o coordenador de Música e curador de Artes Cênicas do Centro de Artes UFF, Leonardo Simões.