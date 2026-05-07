Niterói: Museu da Justiça terá evento gratuito com debate sobre a Lei da Mordaça - Reprodução

Niterói: Museu da Justiça terá evento gratuito com debate sobre a Lei da MordaçaReprodução

Publicado 07/05/2026 21:02

Niterói - O Memorial Roberto Silveira vai realizar, na próxima quarta-feira (15), no Museu da Justiça de Niterói (Praça da República, Centro) um encontro de importância fundamental para a família, em especial para crianças e a mulher. É o debate “Lei da Mordaça: como a lei de alienação parental cala e pune mães, expõe crianças a abusos e protege abusadores”. O objetivo do encontro é fortalecer a rede municipal de proteção de crianças e adolescentes.

Vão participar do eventoAna Iencarelli – Psicóloga, psicanalista e presidente da ONG Vozes de Anjos; Luana Siqueira – Professora da UFRJ; Gabriela Linhares – Gestora pública, atriz e diretora; e Bernardo Lepore – Advogado.

Após 15 anos de vigência, é preciso discutir os impactos reais da LAP. Especialistas apontam que a lei tem sido utilizada para silenciar denúncias e fragilizar a rede de proteção a mulheres e crianças. Vamos analisar esse cenário com um olhar multidisciplinar.

Sobre o Memorial Roberto Silveira - Localizado no Centro de Niterói, o Memorial é um centro de documentação e memória que integra o conjunto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer. Ele funciona de segunda a domingo, das 09:00 às 18:00, oferecendo um espaço para pesquisas históricas e eventos culturais.

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