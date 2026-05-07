Niterói: evento no Engenho do Mato reúne cavaleiros e amazonas de diferentes níveis e reforça o crescimento do hipismo - Divulgação

Niterói: evento no Engenho do Mato reúne cavaleiros e amazonas de diferentes níveis e reforça o crescimento do hipismoDivulgação

Publicado 07/05/2026 20:08

Niterói - O Parque Rural, equipamento da Prefeitura, vai realizar, no próximo dia 16 de maio (sábado), o Campeonato Hípico do Parque Rural. O evento acontecerá das 8h às 16h e vai reunir atletas, amazonas, cavaleiros e apaixonados pelo esporte equestre em um dia dedicado às provas de salto e ao incentivo à prática do hipismo na cidade.

Com entrada gratuita, a competição será realizada pela Prefeitura de Niterói e pelo Centro Hípico Monte Verde e terá com categorias para diferentes níveis de experiência, promovendo integração entre competidores iniciantes e praticantes mais experientes da modalidade.

A iniciativa reforça o crescimento das atividades equestres no Parque Rural de Niterói, ampliando o calendário esportivo do espaço e consolidando sua vocação como centro de eventos, formação e incentivo ao universo rural e hípico no município.

A programação inclui a participação de escolas de hipismo da região, centros hípicos e da Cavalaria da Polícia Militar (RPMONT), além de outras parcerias que contribuem para o fortalecimento do esporte na cidade, que já conta com atletas de destaque no cenário nacional do hipismo clássico.

"O campeonato também busca estimular novos atletas, incentivar a prática esportiva e aproximar a população do hipismo, modalidade que cresce cada vez mais na região." - destaca Ana Machado, diretora do Parque Rural.

Serviço:

Campeonato Hípico do Parque Rural de Niterói

Data: 16/05

Hora: 8h às 16h

Local: Parque Rural de Niterói

Valor: Entrada gratuita

As inscrições e informações podem ser obtidas diretamente com a organização do evento. Jhonatan Matias: (21) 99966-4804