Niterói: com 66,60% de desempenho geral, a cidade aparece na liderança do ranking, à frente de Saquarema, Teresópolis e do Rio de JaneiroDivulgação
Niterói lidera ranking estadual e se destaca no Índice Mulher RJ
Município alcança melhor desempenho entre os 92 do estado e consolida políticas públicas que ampliam proteção e autonomia feminina
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Município alcança melhor desempenho entre os 92 do estado e consolida políticas públicas que ampliam proteção e autonomia feminina
Maureen Miranda interpreta o Canto 12 da Ilíada no Campo de São Bento
Espetáculo teatral acontece no terraço do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, em Icaraí
Sala Nelson recebe o espetáculo interativo Escola de Magia
Espetáculo convida o público a entrar em uma verdadeira escola de magia, onde as crianças deixam de ser apenas espectadoras
Theatro Municipal recebe o Festival Nacional de Dança de Niterói
Ao longo de suas edições, reuniu bailarinos de muitos estados do Brasil e de outros países, consolidando-se como referência em impacto cultural
Projeto Clássicos de Câmara recebe Trio Minuetto
Grupo investe em pesquisa, arranjos e comissionamento de obras, desenvolvendo um repertório próprio e criativo para essa formação
Orquestra Filarmônica Metropolitana apresenta As Marias do Brasil
As apresentações incorporam estilos musicais autênticos, proporcionando uma experiência envolvente que destaca a multiplicidade cultural do Brasil
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