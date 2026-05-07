Niterói: com 66,60% de desempenho geral, a cidade aparece na liderança do ranking, à frente de Saquarema, Teresópolis e do Rio de Janeiro - Divulgação

Niterói: com 66,60% de desempenho geral, a cidade aparece na liderança do ranking, à frente de Saquarema, Teresópolis e do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 07/05/2026 19:56

Niterói - A cidade de Niterói conquistou o primeiro lugar no Índice Mulher RJ, plataforma inédita do Governo do Estado que reúne 61 indicadores para avaliar e orientar políticas públicas voltadas às mulheres nos 92 municípios fluminenses. Com 66,60% de desempenho geral, a cidade aparece na liderança do ranking, à frente de Saquarema, Teresópolis e do Rio de Janeiro, consolidando-se como referência na promoção de direitos, proteção e autonomia feminina.

Entre as iniciativas que contribuem para esse cenário estão programas como o Niterói por Elas, que articula ações intersetoriais, e o cartão Vai Mulher, que garante gratuidade no transporte para mulheres em situação de vulnerabilidade, facilitando o acesso a serviços, capacitação e oportunidades de geração de renda. Para a primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves, o reconhecimento reforça o compromisso da cidade com políticas públicas consistentes e baseadas em resultados. “Esse resultado demonstra que Niterói está no caminho certo ao investir em políticas públicas integradas, com todo o governo comprometido, por meio do Programa Niterói por Elas, em promover a igualdade de gênero e construir uma cidade cada vez mais justa e segura para todas”, ressalta.

O resultado reflete um conjunto estruturado de ações implementadas pela Prefeitura, que vêm ampliando o acesso a serviços, fortalecendo a rede de atendimento e promovendo políticas transversais voltadas às mulheres. O índice avalia pilares como saúde e bem-estar, educação, autonomia econômica, prevenção à violência e presença feminina em espaços de decisão — dimensões em que Niterói tem avançado de forma integrada.

A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ívia, destaca que o desempenho no índice é fruto de um trabalho contínuo de fortalecimento da rede de proteção e promoção da autonomia feminina. “A liderança de Niterói no Índice Mulher RJ é resultado de um esforço permanente para garantir que as políticas públicas cheguem à ponta. Trabalhamos para ampliar direitos, fortalecer a rede de atendimento e criar condições reais para que as mulheres tenham mais independência e segurança”, afirma.

Os avanços também se refletem em indicadores concretos. Niterói não registrou casos de feminicídio em 2026, resultado de políticas públicas voltadas à prevenção da violência, ao acolhimento e à ampliação da rede de proteção.