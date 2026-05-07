Niterói: FEBDANIT acontece no Theatro Municipal da cidadeDivulgação
O festival é conduzido por uma direção formada por profissionais de grande trajetória: Victor Ciattei, Cícero Gomes e Atenita Kaira. Victor Ciattei atua como diretor geral, responsável pela articulação institucional, gestão e estrutura do evento, enquanto Cícero Gomes e Atenita Kaira integram a direção artística, voltada à curadoria de espetáculos, seleção de grupos e condução de processos criativos.
O FENDANIT estreou em Niterói como festival nacional, tornando-se um dos grandes marcos da cena dançada brasileira. Ao longo de suas edições, reuniu bailarinos de muitos estados do Brasil e de outros países, consolidando-se como referência em impacto cultural, social e educativo, tanto para a cidade quanto para a rede nacional de escolas e grupos de dança.
Serviço
Datas: Quinta a domingo, 07 a 10 de maio de 2026
Consultar horários no perfil do Instagram do festival.
Classificação indicativa: Livre
Ingressos: R$80,00 - Vendas na Bilheteria do Theatro
Local: Theatro Municipal de Niterói
End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro
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