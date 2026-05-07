Niterói: FEBDANIT acontece no Theatro Municipal da cidade - Divulgação

Niterói: FEBDANIT acontece no Theatro Municipal da cidadeDivulgação

Publicado 07/05/2026 08:12

Niterói - O FENDANIT é um festival nacional de dança sediado em Niterói, que combina apresentações competitivas e formativas, mostras e propostas de fomento à dança em diferentes estilos. O evento, realizado no Theatro Municipal de Niterói, funciona como um espaço de visibilidade para escolas, companhias e projetos independentes.



O festival é conduzido por uma direção formada por profissionais de grande trajetória: Victor Ciattei, Cícero Gomes e Atenita Kaira. Victor Ciattei atua como diretor geral, responsável pela articulação institucional, gestão e estrutura do evento, enquanto Cícero Gomes e Atenita Kaira integram a direção artística, voltada à curadoria de espetáculos, seleção de grupos e condução de processos criativos.



O FENDANIT estreou em Niterói como festival nacional, tornando-se um dos grandes marcos da cena dançada brasileira. Ao longo de suas edições, reuniu bailarinos de muitos estados do Brasil e de outros países, consolidando-se como referência em impacto cultural, social e educativo, tanto para a cidade quanto para a rede nacional de escolas e grupos de dança.



Serviço



Festival Nacional de Dança de Niterói

Datas: Quinta a domingo, 07 a 10 de maio de 2026

Consultar horários no perfil do Instagram do festival.

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$80,00 - Vendas na Bilheteria do Theatro

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro