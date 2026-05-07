Niterói: Fabia Trentin ciceroneando Jorge Andrés Gonzales, no Caminho Niemeyer - Divulgação

Niterói: Fabia Trentin ciceroneando Jorge Andrés Gonzales, no Caminho NiemeyerDivulgação

Publicado 07/05/2026 07:48

Niterói - A cidade de Niterói marcou presença no Fórum internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), nos dias 28 e 28/4, no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. A cidade foi representada por Fábia Trentin, Diretora de Turismo da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), juntando-se a personalidades da Rede Ibero Americana como Gonzalo La Rosa (Vice-Presidente da Rede Ibero Americana de Destinos Inteligentes), Barbara Blaudt (Coordenadora Geral de Inovação Inteligência e Estatísticas Turísticas do Ministério do Turismo) e Jorge Andrés Moisés Gonzales (Subsecretário de Turismo de Cartagena de Índias).

Fábia Trentin, além de participar Fórum, ciceroneou Jorge André Gonzales por alguns equipamentos turísticos de Niterói, começando pelo Caminho Niemeyer, no Centro, passando pelo MAC e toda Orla da Zona Sul.

A Diretora destaca a importância do Fórum, na qual Niterói foi a cidade vencedora com o projeto Ecotur Sem Barreiras, que promove trilhas inclusivas e acessíveis na cidade. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), em parceria com a Coordenadoria de Acessibilidade (Programa Niterói Inclusivo), Clube Niteroiense de Montanhismo e Secretaria de Meio Ambiente.

A premiação ocorreu em abril de 2026 e consolidou a cidade como referência em turismo inclusivo, unindo natureza e inovação. Além deste prêmio de acessibilidade, Niterói também tem se destacado no cenário de cidades inteligentes por projetos como o Parque Orla Piratininga.

O Fórum Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) é um encontro único que convida a compartilhar experiências e conhecimentos sobre o modelo de DTI. Trata-se de um evento oficial da Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes.